Почему Лукашенко и его люди лечатся в «особых» больницах? 6.11.2019, 8:46

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Белорусы задают на пикетах острые вопросы об образе жизни диктатора.

В Беларуси увеличился разрыв между богатыми и бедными. Экономисты посчитали, что доходов у большинства населения страны хватает на 134 грамма суррогатного колбасного продукта в день.

В то же время небольшое количество граждан пользуется несоизмеримо большими благами: строит дворцы в Дроздах, засекречивает очередную из 18 резиденций или летает на личном самолете с непонятной целью в Абу-Даби.

Особенно остро имущественное расслоение выглядит в белорусских регионах. Об экономической ситуации там и отношении людей к власти Charter97.org рассказал кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» по Бобруйскому-Первомайскому избирательному округу №79 Арсений Чигирь.

- Выросла ли в последнее время имущественная пропасть между богатыми и бедными в вашем городе?

- Когда идешь по Бобруйску и видишь коттеджные поселки, то удивляешься тому, какие там стоят хоромы. Поэтому можно сказать, что у определенных слоев общества имущества значительно больше, чем у остальных. Пропасть между богатыми и бедными существует - это сразу бросается в глаза. И, если ничего не изменится – дальше она будет только расти.

- Как люди на пикетах реагируют на роскошный образ жизни правителя Беларуси и приближенных к нему чиновников?

- Людей раздражает прежде всего то, что это все строится и покупается на наши налоги. На пикетах я не встречал людей, которые бы положительно высказывались о Лукашенко и о его образе жизни. Как только речь заходила о его недвижимости, о каких-то благах или потраченных деньгах на Европейские игры, народ сразу начинал возмущаться.

- Начиная избирательную кампанию, вы задали властям вопрос: куда уходят собранные народом деньги? Получили ли вы на него ответ?

- Конечно же, нет. Этот вопрос остался без ответа, и я думаю, что останется. Власти обычно, если и отвечают, то уклончиво. Говорят много, но по существу – ничего. Либо они начинают приводить какие-то примеры того, что будет отремонтировано или построено в ближайшее время, на что средства были уже давно выделены. И, вот, спустя много лет — это будет, наконец, осуществлено.

Ярким примером является районная больница в городе Осиповичи. Она строилась очень долго, на нее постоянно не хватало финансирования, искались необходимые средства. Изначально экспертами назывались суммы, которых должно было хватить – но не хватило. И вот только в этом месяце ее собираются, наконец, открыть. А строилась она более пяти лет!

И я уверен, когда люди зададут чиновникам вопрос о стоимости этого строительства, они будут говорить: «Вот, видите – какую мы больницу построили», а истинная цена будет замалчиваться.

- В Беларуси существует огромное количество налогов и сборов — доходят ли эти деньги по назначению или используются в интересах небольшой группы людей?

- Мне кажется, что деньги все-таки не доходят до простых людей. Приведу пример: в Бобруйске есть детская больница, которая находится в довольно плачевном состоянии.

В 2014 году были мои первые попытки избираться в местные органы самоуправления. Мы занимались этой проблемой: собрали большое количество подписей жителей города за то, чтобы была построена новая больница. Потому что по оценкам экспертов стоимость реконструкции старой больницы была такой же, сколько бы пришлось потратить на строительство новой.

Нам пришел ответ, что все в порядке, запланирована реконструкция, на которую выделено столько-то денег. А в итоге в больнице было реконструировано только одно отделение, а остальные по-прежнему находятся в аварийном состоянии. Более того, там стоит очень устаревшее оборудование.

Местные власти начали призывать к тому, чтобы люди все вместе собрали деньги на эту больницу. Для сбора средств проводились концерты, на новостных порталах также размещалась соответствующая информация. У работников некоторых предприятий даже вычитали определенную сумму из зарплаты в «фонд больницы».

Когда я общался с людьми на улицах и спрашивал, помогают ли они в строительстве больницы - все говорили, что стараются не участвовать, потому что неизвестно, куда пойдут эти деньги. Это неудивительно - система непрозрачна, и никому не хочется отдавать деньги кому-то в карман.

- Не так давно была построена за 100 миллионов евро роскошная больница для Лукашенко и чиновников из «первого эшелона». Как вы прокомментируете такую разницу в доступе к здравоохранению для белорусов?

- Это очень ужасно, потому что, глядя на сложившуюся ситуацию, понимаешь, что у нас есть свое «элитарное» общество. Есть правящая власть и приближенные к ней люди, а есть – простые белорусы. Первые получают все блага, которые есть в нашем обществе, вторые – не могут себе этого позволить.

Если оценить качество медицины, которое доступно простым жителям в регионах Беларуси – оно оставляет желать лучшего. В больнице для чиновников наверняка качество медицинских услуг будет на высшем уровне.

На пикетах люди возмущаются и качеством медицины, и устаревшим оборудованием, и тем фактом, что за все нужно платить. Хотя мы часто слышим от властей, что в Беларуси «бесплатная» медицина.

- Важным моментом предвыборной программы «Европейской Беларуси» является пункт о достойной зарплате для белорусов на родине. Насколько актуальна ли эта проблема для Бобруйска?

- По последним данным, у каждого третьего бобруйчанина кто-то из родственников уехал на заработки. Причем, если два-три года назад самым популярным направлением считалась Россия, то сейчас люди уезжают, в-основном, в Европу.

Оно и понятно - в Бобруйске большинство людей получает зарплату 300-350 рублей.

- Также гражданская кампания «Европейская Беларусь» выступает за смену власти на всех уровнях. Почему это сейчас важно?

- Потому что очередные «выборы» показали, что власти - что на местном уровне, что на республиканском – все друг с другом повязаны. Они чувствуют свою безнаказанность, потому что каждый стоящий по рангу выше, защищает того, кто находится ниже – и наоборот.

Поэтому смена власти должна произойти на всех уровнях. Ведь если поменять только на каком-то одном, эффект будет временным, но сама система в итоге не поменяется.

- Власти недавно сняли вас с «выборов», но вы продолжаете участвовать в агитационной кампании и даже встречались с представителями ОБСЕ. Что бы вы хотели сказать людям, которые за вас подписывались и вас поддерживают?

- Моя агитационная кампания находится под вопросом, потому что я подал довольно серьезную жалобу на работу избирательной комиссии. И вот уже четыре дня я не могу добиться от них ответа. В любом случае, как бы не сложилась ситуация – я являюсь доверенным лицом кандидата в депутаты по другим нашим независимым организациям. Поэтому флаги «Европейской Беларуси» и «Погони» будут и дальше мелькать в городе Бобруйске.

Тем людям, которые подписывались за меня и хотели прийти на выборы для того, чтобы проголосовать за независимых кандидатов, я хочу сказать: «Не ходите на выборы - игнорируйте их!»

Потому что выборов в нашей стране нет. Настоящие выборы в Беларуси смогут пройти только тогда, когда уйдет диктатор вместе со своим окружением.