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Кому глобальное потепление, а кому — арбузы

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  • 6.11.2019, 14:48
  • 1,287
Кому глобальное потепление, а кому — арбузы

На юге Беларуси начали выращивать культуры, которые раньше привозили из теплых стран.

4 ноября в Минске было +15, а на Полесье вообще +18! И кто-то еще не верит в глобальное потепление?

В декабре в Мадриде пройдет очередной саммит ООН по климату. Митинги в защиту климата в этом году идут по всему миру: люди требуют от властей своих стран более решительно бороться с потеплением — снизить уровень выбросов в атмосферу углекислого газа либо перейти на возобновляемые источники энергии.

Но есть и положительные моменты изменения климата. Например, на юге Беларуси начали выращивать культуры, которые раньше привозили из теплых стран. В начале осени "Еврорадио" съездило в Кобринский район Брестской области, понаблюдало за сбором урожая белорусских арбузов, а потом ело эти сладкие ягоды две недели в минском бетонном офисе. Посмотрите!


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