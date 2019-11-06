Не стало «депутата независимости» Алеся Шута 4 6.11.2019, 15:01

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Алесь Шут

На днях ему была вручена юбилейная медаль Рады БНР.

В Логойске на 58-м году жизни умер депутат оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го созыва Алесь Шут, сообщает «Радыё Свабода».

Алесь Шут был врачом, был избран в Верховный Совет 12-го созыва в Логойском районе. Входил в состав депутатской оппозиции БНФ, участвовал в голодовке депутатов против так называемого референдума 11-12 апреля 1995г, был жестоко избит спецназом сначала в зале парламента, а потом милицией вне Дома правительства.

На днях Алесю Шуту была вручена юбилейная медаль Рады БНР за «заслуги в обретении независимости Беларуси».

Как сообщили родные, причина смерти - рак. Захоронение состоится в Логойске в четверг.