Археологи обнаружили на греческом острове богатое минойское поселение 1 6.11.2019, 15:55

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В нем нашли клад ценных предметов.

На западе Крисси — небольшого греческого острова неподалеку от Крита — археологи обнаружили остатки раковин обрубленного мурекса (Hexaplex trunculus), которые использовались для изготовления пурпурного красителя, а также золотые украшения и медные вазы, пишет «Вокруг света».

Согласно сообщению Министерства культуры и спорта Греции, артефакты были найдены при раскопках древнего минойского поселения. В ходе исследований археологи обнаружили многокомнатное здание, в котором 1800-1500 лет назад производили тирийский пурпурный краситель — чрезвычайно дорогой и ценный товар.

Помимо огромного количества раковин, археологи обнаружили клад ценных предметов, в том числе золотое кольцо, золотой браслет и десятки бус из золота, серебра и бронзы. Во время раскопок были также найдены три медные вазы, множество бусин, сделанных из аметиста и лазурита, и одна печать из агата.

По словам археологов, несмотря на довольно простую архитектуру обнаруженного здания, дорогие предметы свидетельствуют о том, что поселение когда-то процветало экономически. Местные жители были вовлечены в торговлю пурпуром и поэтому не бедствовали.