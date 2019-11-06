Археологи обнаружили на греческом острове богатое минойское поселение

Археологи обнаружили на греческом острове богатое минойское поселение1
- 6.11.2019, 15:55
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В нем нашли клад ценных предметов.
На западе Крисси — небольшого греческого острова неподалеку от Крита — археологи обнаружили остатки раковин обрубленного мурекса (Hexaplex trunculus), которые использовались для изготовления пурпурного красителя, а также золотые украшения и медные вазы, пишет «Вокруг света».
Согласно сообщению Министерства культуры и спорта Греции, артефакты были найдены при раскопках древнего минойского поселения. В ходе исследований археологи обнаружили многокомнатное здание, в котором 1800-1500 лет назад производили тирийский пурпурный краситель — чрезвычайно дорогой и ценный товар.
Помимо огромного количества раковин, археологи обнаружили клад ценных предметов, в том числе золотое кольцо, золотой браслет и десятки бус из золота, серебра и бронзы. Во время раскопок были также найдены три медные вазы, множество бусин, сделанных из аметиста и лазурита, и одна печать из агата.
По словам археологов, несмотря на довольно простую архитектуру обнаруженного здания, дорогие предметы свидетельствуют о том, что поселение когда-то процветало экономически. Местные жители были вовлечены в торговлю пурпуром и поэтому не бедствовали.