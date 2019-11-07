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«Или они бы меня, или я их»: расстрелявший сослуживцев солдат РФ рассказал отцу новые подробности

  • 7.11.2019, 8:20
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«Или они бы меня, или я их»: расстрелявший сослуживцев солдат РФ рассказал отцу новые подробности
РАМИЛЬ ШАМСУТДИНОВ

Салим Шамсутдинов смог встретиться и поговорить с сыном.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве двух офицеров и шестерых солдат в Забайкалье (ч. 2 ст. 105 УК), рассказал об издевательствах со стороны сослуживцев. Об этом изданию «Подъем» сообщил его отец Салим Шамсутдинов после встречи с сыном в СИЗО.

«В общих чертах рассказал, что произошло. Деды старослужащие издевались над ним. Видно, стыдно стало, говорит: «папа, прости, я иначе не мог. Или они бы меня грохнули, или я их. Что они со мной делали, я не прощу», — передает Салим Шамсутдинов. По его словам, его сын не сожалеет о произошедшем и шел на преступление осознанно.

Baza без указания источника опубликовала показания обвиняемого. Шамсутдинов рассказал, что, как только он заступил на службу, у него отобрали телефон и деньги, а офицеры избивали его. Срочник рассказал, что сожалеет о том, что «случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чем».

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет», — передает слова обвиняемого Baza. Шамсутдинов добавил, что после задержания его «очень сильно били».

Адвокат Шамсутдинова Саид-Магомед Чапанов сообщил ТАСС, что защита намерена добиваться переквалификации дела по статье об убийстве двух или более лиц, совершенном в состоянии аффекта (ч. 2 ст. 107 УК). По мнению адвоката, солдата «могли довести до такого состояния». Чапанов также заявил, что Шамсутдинов раскаивается в содеянном.

25 октября Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из табельного оружия, убив восьмерых человек и ранив двоих. Проходящие в этой же части службу связывали произошедшее с дедовщиной. Комиссия Минобороны по расследованию инцидента пришла к выводу, что один из убитых офицеров унижал Шамсутдинова, однако физического насилия не применял.


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