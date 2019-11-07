В Беларуси потребовали запретить цирки с животными 9 7.11.2019, 17:36

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Это уже сделали 45 государств мира.

На сайте petitions.by появилась петиция с требованием запретить в Беларуси цирки с животными. Более 45 государств мира полностью или частично уже запретили использовать животных ради развлечений, пишет «Белсат».

Главная причина обеспокоенности – жесткая дрессировка перед спектаклями, базирующаяся на выработке у животных дикого страха, а также высокая смертность при перевозке.

Авторы петиции считают, что условия, в которых содержатся животные, не допустимы и не пригодны, учитывая их естественную среду обитания. Шум, свет и вибрации постоянных переездов и репетиций, клетки – все это вызывает стресс и нестабильное самочувствие животного.

Невозможность создать условия для полноценной ветеринарной помощи и отсутствие санитарных условий увеличивает риск заболеваний, стресс и может привести к смерти животного. Кроме того, очень часто больных животных заставляют продолжать выступать.

«Цирки с животными – пережиток прошлого, уходящий корнями в Древний Рим, «славный» гладиаторскими боями, массовыми затравливаниями животных и людей на аренах на потеху кровожадной толпы», – говорят авторы, подчеркивая, что они выступают «за современную Беларусь».

Под обращением подписались уже более 570 человек. Через 26 дней петицию направят в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, а также в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.