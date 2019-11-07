Ученым случайно удалось создать имитацию Большого взрыва 7.11.2019, 21:19

Исследователи занимались изучением сверхзвуковых двигателей.

Ученые из Университета Центральной Флориды заявили о том, что им удалось создать в лаборатории имитацию Большого взрыва. Впрочем, это вышло у них совершенно случайно, сообщает zn.ua cо ссылкой на "Популярную механику".

В ходе исследования ученые тестировали методы производства гиперзвукового реактивного двигателя. Они с удивлением поняли, что пассивное пламя может ускоряться и даже взрываться самостоятельно.

"Мы столкнулись с нетипичным и очень интересным механизмом протекания реакции. Когда мы начали копать глубже, то поняли, что он может быть связан даже с таким древним событием, как рождение Вселенной", - заявил ведущий автор исследования Карим Ахмед.

По словам ученых, турбулентность может привести к тому, что пассивное пламя может самостоятельно ускориться и в перспективе даже взорваться. Для эксперимента исследователи создали трубку размером пять на пять сантиметров, которая и создавала турбулентность. Это и помогло им воссоздать Большой взрыв, хоть и крошечный.