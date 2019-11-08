Вячеслав Глеб: После тренировки я как обычно беру сок, а мне немецкий тренер наливает пиво

Вячеслав Глеб: После тренировки я как обычно беру сок, а мне немецкий тренер наливает пиво5
- 8.11.2019, 18:29
Белорусский нападающий вспомнил выступления в Германии.
Белорусский нападающий дзержинского "Арсенала" Вячеслав Глеб вспомнил выступления в Германии, передает pressball.by.
- Когда я приехал в Германию, вообще не пил. И вот после тренировки я как обычно беру сок, а мне немецкий тренер наливает пиво. Для восстановления. Это Германия!
Одно-два, но не больше. Но у нас так не умеют. Где одно-два, там стартер слабенький. И понеслась, — рассказал футболист в эфире youtube-канала КраСава.