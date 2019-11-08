закрыть
8 ноября 2019, пятница, 19:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Андрей Шарендо: Меня освободили, потому что испугались, что выбьют двери

  • 8.11.2019, 18:50
  • 1,250
Андрей Шарендо: Меня освободили, потому что испугались, что выбьют двери
Фото: «Наша Ніва»

Брестский активист вернулся на площадь благодаря солидарности белорусов.

Самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, проводит встречу подписчиков в Минске.

Во время встречи на площади Свободы милиционеры в штатском задержали активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо, однако позже освободили.

«Меня затянули внутрь ратуши, но власти испугались, что двери выбьют и меня освободят», — рассказал координатор «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо, которого задерживали сотрудники в штатском.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции.


популярное за неделю

Мнение

Решалы
Решалы Ирина Халип
Он сошел с ума
Он сошел с ума Виктор Горбачев
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова