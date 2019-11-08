Андрей Шарендо: Меня освободили, потому что испугались, что выбьют двери 8.11.2019, 18:50

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Фото: «Наша Ніва»

Брестский активист вернулся на площадь благодаря солидарности белорусов.

Самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, проводит встречу подписчиков в Минске.

Во время встречи на площади Свободы милиционеры в штатском задержали активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо, однако позже освободили.

«Меня затянули внутрь ратуши, но власти испугались, что двери выбьют и меня освободят», — рассказал координатор «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо, которого задерживали сотрудники в штатском.

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