Чего ожидать от новых правил ввоза товаров через границу Беларуси 6 9.11.2019, 16:16

3,279

Скоро вступит в силу обязательное декларирование средств для стирки.

Белорусам придется декларировать на границе стиральные порошки. Такое правило вступит в силу уже через полгода, заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли РБ, пишет «Витебский курьер».

Согласно постановлению совмина от 18 октября 2019 года, в Беларуси вводится обязательное декларирование средств для стирки. Это коснется стиральных порошков, гранул, паст, различных таблеток, блоков и жидких средств.

Введение обусловлено необходимостью обеспечения защиты отечественного рынка от небезопасной и некачественной продукции, – объяснили в ведомстве.

Норма вступит в силу через полгода – с 24 апреля 2020 года.

Пока неясно, какие партии средств для стирки будут подлежать декларированию – для личного пользования или коммерческие.

Кроме того, с учетом изменений откорректирован ряд объектов обязательного подтверждения соответствия, обозначений стандартов и технических требований на отдельные виды продукции, которая включена в перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Согласно ей, заявителем на подтверждение являются юрлица и ИП.