Чего ожидать от новых правил ввоза товаров через границу Беларуси

Чего ожидать от новых правил ввоза товаров через границу Беларуси6
- 9.11.2019, 16:16
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Скоро вступит в силу обязательное декларирование средств для стирки.
Белорусам придется декларировать на границе стиральные порошки. Такое правило вступит в силу уже через полгода, заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли РБ, пишет «Витебский курьер».
Согласно постановлению совмина от 18 октября 2019 года, в Беларуси вводится обязательное декларирование средств для стирки. Это коснется стиральных порошков, гранул, паст, различных таблеток, блоков и жидких средств.
Введение обусловлено необходимостью обеспечения защиты отечественного рынка от небезопасной и некачественной продукции, – объяснили в ведомстве.
Норма вступит в силу через полгода – с 24 апреля 2020 года.
Пока неясно, какие партии средств для стирки будут подлежать декларированию – для личного пользования или коммерческие.
Кроме того, с учетом изменений откорректирован ряд объектов обязательного подтверждения соответствия, обозначений стандартов и технических требований на отдельные виды продукции, которая включена в перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Согласно ей, заявителем на подтверждение являются юрлица и ИП.