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Белуха сыграла с моряками в регби и стала звездой соцсетей

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  • 9.11.2019, 17:45
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Белуха сыграла с моряками в регби и стала звездой соцсетей
ФОТО: RIA NOVOSTI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Необычный случай произошел у Южного полюса.

У Южного полюса моряки сыграли с в регби с белухой (так называют вид зубатых китов из семейства нарваловых). Ролик, который опубликовали в Facebook 7 ноября, за сутки набрал полтора миллиона просмотров, пишет kp.ua.

- Белуга празднует победу "Спрингбоксов" (сборная ЮАР по регби победила британцев в финале Кубка мира. - Авт.) где-то недалеко от Южного полюса! - сказано в комментарии к видео.

В ролике моряки бросают мяч для регби в океан, а кит вступает в игру, ловит его и возвращает на судно. Обычно так делают собаки, когда хозяин бросает палку.

Отметим, что 2 ноября сборная ЮАР выиграла Кубок мира по регби в третий раз, разгромив Англию со счетом 32-12.


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