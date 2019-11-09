Белорусский продюсер: Нужно изучать языки и восстанавливать национальное достоинство 9.11.2019, 22:35

Про результаты и значение «Лістапада-2019».

На фестивале «Лістапад» гран-при получил украинский фильм «Атлантида», посвященный войне между Украиной и Россией. Белорусы встречают овациями такой выбор жюри.

На вопрос «Что значит для вас минский кинофестиваль «Лістапад»?» журналисту «Белсата» Сергею Филимонову ответили несколько влиятельных людей.

«Мы неграмотные в европейском смысле»

Генеральный продюсер популярной белорусской ленты «Хрусталь» Валерий Дмитраченко:

- Так, на нашем фестивале пока что не бывает больших международных кинопремьер, также нет кинорынка. Но его организация – выдающаяся. Я даже удивляюсь. Ибо вижу в гостях ряды директоров больших соседних кинофестивалей – Варшавского, Литовского, немецкого из города Котбус и других. Это немало. Это фундамент для дальнейшего развития «Лістапада». А потом, смотрите, наши киноспециалисты начинают изучать языки. Мы же неграмотные в европейском смысле, не можем самостоятельно общаться, не знаем языков. Процесс овладения языками сдвинулся с места. Я рад, что молодежь начинает выходить на международный уровень. В «Лістападзе» я вижу своеобразный двигатель, который приближает культурную жизнь Беларуси к усилению отношений со всем миром.

«Зрители сами приобрели билеты, это были не журналисты»

Известный белорусский режиссер-документалист Андрей Кутило:

- Какой бизнес? Денег на этом фестивале пока что нет. Для меня главное значение – это контакт со зрителями на родине. Я радуюсь, потому что минские «Сильверскрины» [сеть кинотеатров] даже заменили залы на большие для белорусской премьеры моей последней ленты «Стриптиз и война». Зрители купили билеты, это не аккредитованные журналисты, которых приглашают бесплатно смотреть премьеры. Люди действительно интересуются тем, что я снял. Сарафанное радио работает, они слышат, что это интересно. Это и есть настоящий приз для меня.

Андрей Кутило представил на «Лістападзе» две ленты: «Summa» о дружбе польского художника-ветерана и белорусской девушки-художницы а также «Стриптиз и война» – про внука стриптизера и деда – ветерана. «Summa» получила 2 приза на «Лістападзе» – от национального жюри и от жюри ФИПРЕССИ (Международная федерация кинопрессы), а «Стриптиз и война» – специальный приз жюри документального кино.

«Мы живем в переходный период»

Известный белорусский режиссер Владимир Янковский (на фестивале он работал членом жюри игрового кино):

- На мой взгляд, «Лістапад» сильно изменился с тех пор, когда там руководил мой отец – народный артист СССР Ростислав Янковский. Тогда это было такое советское мероприятие. Знаете, знаменитые артисты из постсоветских мест, премьеры фильмов… Тогда медийная среда была другой. Сейчас мы живем в переходный период. Многое меняется. И «Лістапад» пока что не имеет больших таких бизнес-смыслов, но начинает приобретать заметность в национальной культурной жизни страны с названием Беларусь. Кстати, мой фильм «Янка Купала» имеет такой же смысл. Это попытка напомнить, что мы белорусы, напомнить свой язык и культуру. Ведь мы почти что стертая нация. Нам необходимо постепенно восстанавливать свое национальное достоинство. Фестиваль «Лістапад», фильм о Янке Купале – это элементы такого восстановления. Пускай нам хватит терпения на этом пути.

Снимки «Янкі Купалы» завершены. Сейчас идит пост-продакшн фильма. Вскоре Володя Янковский вместе с патриархом создания фонограмм для кино Сергеем Чупровым едут в Прагу, чтобы перезаписать звук для ленты. Затем планируют показывать «Янку Купалу» на международных фестивалях и, безусловно, белорусской общественности.

Кто получил призы?

Перечислю несколько главных наград «Лістапада». Польский фильм «Тело Божье» получил несколько призов: «Выбор зрителей», «Специальный приз» жюри игрового конкурса, а также «приз за лучшую режиссуру». Этот фильм поднимает тему проблем внутри костела в Польше. Герой уголовник становится священником и наставляет верующих. Спорный сюжет, но он вызывает много размышлений.

Исполнителя главной роли в грузинском фильме «А потом мы танцевали» Левана Гельбахиани назвали лучшим актером – за смелое воплощение образа гея-танцора. Протесты с требованиями запретить показы ленты до сих пор продолжаются в Грузии.

«А потом мы танцевали». Кадр из ленты

Лучшей актрисой назвали Саломе Демурия в ленте «Вдох и выдох» (Грузия, Швеция, Россия). Ее героиня возвращается в семью после тюремного срока.

На фестивале работали ряд программ – от детского до молодежного кино. Победителей определили в каждой категории. Общие списки читайте на официальном сайте «Лістапада».