Белорус Алексей Протас стал второй звездой победного для «Принс Альберт» матча 1.12.2019, 12:25

Алексей Протас

Результаты хоккеиста в этом сезоне впечатляют.

В Канадской хоккейной лиге (CHL) состоялись очередные матчи, сообщает pressball.by.

QMJHL

"Гатино Олимпикс" уступил "Байе-Комо Драккар" со счетом 4:7. У победителей форвард Валентин Демченко нанес 1 бросок и выиграл 1 из 3 вбрасываний. В нынешнем сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 27 играх.

OHL

"Сагино Спирит" уступил "Оуэн Саунд Аттак" со счетом 4:5 (ОТ). У проигравших белорусский защитник Илья Соловьев отметился пасом, нанес 4 броска, заработал "-1". В нынешнем сезоне на счету 19-летнего игрока обороны 27 (3+24) очков в 24 встречах.

"Флинт Файрбердс" уступил "Лондон Найтс" — 1:4. У проигравших форвард Евгений Оксентюк отметился пасом, нанес 1 бросок, заработал "-1". В нынешнем сезоне он набрал 32 (13+19) очка в 25 играх.

Защитник Владислав Колячонок нанес 2 броска. В его активе 14 (6+8) очков в 25 играх.

WHL

"Эдмонтон Ойл Кингс" обыграл "Калгари Хитмен" — 5:4. У победителей форвард Владимир Алистров отметился голом, нанес 1 бросок и заработал "+1". В нынешнем сезоне на его счету 16 (7+9) очков в 27 играх.

"Келовна Рокетс" обыграл "Принц Джордж Кугарс" — 3:2. У проигравших белорусский форвард Владислав Михальчук нанес 1 бросок. В нынешнем сезоне у него 6 игр и 2 (1+1) балла.

"Принц Альберт Рэйдерс" обыграл "Свифт Керрент Бронкос" — 4:1. У победителей форвард Илья Усов набрал 2 (0+2) очка, нанес 4 броска, заработал "+1" и выиграл 5 из 8 вбрасываний. В нынешнем сезоне на его счету 21 (8+13) очко в 27 играх.

Нападающий Алексей Протас набрал 2 (0+2) очка, нанес 1 бросок, выиграл 1 из 2 вбрасываний, заработал "+1" и стал второй звездой матча. В нынешнем сезоне на его счету 42 (18+24) очка в 27 играх, отмечает belarushockey.com.

Нападающий Даниил Степанов отметился голом, нанес 1 бросок и заработал "+1". В нынешнем сезоне на его счету 6 (3+3) очков в 21 игре.