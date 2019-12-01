Евро-2020: кто с кем сыграет, и как Беларуси попасть на чемпионат? 1.12.2019, 22:56

Фото: Reuters

Турнир пройдет в 12 странах, на 12 стадионах, в 12 городах.

В румынском Бухаресте 30 ноября прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы - 2020. Впервые в истории в элитной компании может сыграть и сборная Беларуси, передает «Белсат».

Как Беларуси попасть на Евро-2020

Чтобы попасть на чемпионат Европы по футболу, национальной сборной Беларуси предстоит весной будущего года выполнить два условия. В полуфинале Лиги наций, который пройдет 26 марта в Тбилиси, нужно оказаться сильнее сборной Грузии. В случае успеха Беларусь будет играть с победителем пары Северная Македония - Косово. Если эти две задачи команда решит, то летом 2020 году в финальном турнире чемпионата Европы Беларусь сыграет в группе «C» с командами Голландии, Украины и Австрии. С Голландией белорусы уже играли в одной отборочной группе и дважды проиграли 0: 4 и 1: 2. Украинцы уверенно выиграли в своей группе, оказавшись выше португальцев - действующих чемпионов Европы.

Финал будет сыгран на стадионе «Уэмбли»

Финальная часть континентального первенства впервые пройдет с участием 24 команд. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах, на 12 стадионах, в 12 городах. Принять баталии решающей стадии Евро-2020 посчастливилось Риму, Лондону, Мюнхену, Баку, Санкт-Петербургу, Дублину, Будапешту, Глазго, Бильбао, Амстердаму, Копенгагену и Бухаресту. Турнир начнется в Риме, а финальный матч сыграют в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Главный фаворит — Франция

По версии букмекеров главный фаворит Евро-2020 - французы. На победу действующего чемпиона мира предлагают коэффициент 5. Далее идет Англия - 5,5, Бельгия - 7,5, Германия, Испания и Голландия - 9, Италия - 13 и Португалия - 15.

«Группа смерти»: Франция, Португалия и Германия

В группе «А» сыграют команды Италии, Турции, Швейцарии и Уэльса. Италия, как и Бельгия, выиграла все матчи в своей отборочной группе с разницей 37: 4. На групповом турнире Евро-2020 итальянцы сыграют на своем поле все матчи.

В группе "В" выступят Дания, Россия, Бельгия и Финляндия. Россия и Бельгия играли в одной отборочной группе и «красные дьяволы» показали лучший результат среди всех участников квалификации - 10 побед в 10 матчах при разнице мячей 40: 3. Вторая команда этой группы, Россия, была дважды бита Бельгией 3: 1 и 4: 1. Остальные матчи россияне выиграли. Дания в своей отборочной группе также финишировала второй, уступив один пункт Швейцарии, но в отличие от россиян датчане не проиграли ни одного матча: на их счету по четыре победы и ничьи. Сборная Финляндии впервые в истории вышла в финальный турнир чемпионата Европы, опередив Грецию, Боснию, Армению и Лихтенштейн, но проиграв целых 12 пунктов победителю группы - Италии.

Настоящая «группа смерти» - «F». Здесь действующий чемпион мира Франция, победитель последнего чемпионата Европы Португалия, недавний соперник Беларуси Германия, и кто-то из квартета Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия.

Наши соседи, поляки, сыграют в одном квартете со шведами и испанцами. Двое последних играли в одной отборочной группе, и выше оказались испанцы. Также в этой группе выступить кто-либо из квартета Босния, Словакия, Ирландия и Северная Ирландия. Это группа «E».

Наконец, группа «D» - это Англия, Хорватия, Чехия и победитель в споре Шотландии, Израиля, Норвегии и Сербии.