Заслуженная красная карточка для России 4 10.12.2019, 9:33

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Реакция на решение WADA исключить РФ из мирового спорта.

Ожидаемое, но все равно громкое решение: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Такое решение единогласно принял исполком WADA в понедельник, 9 декабря, на заседании в Лозанне. Запрет WADA коснется крупных международных соревнований: российские спортсмены не смогут участвовать в Олимпиадах в Токио и Пекине (2020 и 2022 годы) под флагом РФ и с ее гимном. К соревнованиям допустят только тех, в отношении кого нет подозрений, и кто пройдет допинговые тесты за пределами России, передает Немецкая волна.

С момента получения официального решения исполкома у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть 21 день на размышления - согласиться с вердиктом или нет. Во втором случае апелляцию будет рассматривать Спортивный арбитражный суд (CAS). Как оценивает спортивный мир наказание России со стороны WADA? DW собрала реакцию спортивных функционеров, спортсменов и политиков.

"Ястребы" WADA недовольны: наказание недостаточно суровое

"Грубое нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА требовало решительного ответа. И мы его сегодня дали",- заявил глава WADA Крейг Риди, комментируя решение исполкома организации. Риди имел в виду формальную основу для наказания: РУСАДА получило так называемый статус соответствия авансом.

Лишение статуса означает на практике, что российские спортсмены в течение 4 лет не смогут сдавать допинг-пробы на родине. Одним из условий возвращения статуса было предоставить базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которыми, однако, как утверждают эксперты WADA, Россия манипулировала в целях сокрытия случаев использования допинга своими спортсменами.

Глава WADA Крейг Риди и его коллега, председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор указали, что решение исполкома принято в интересах самих спортсменов. Выбирая между полным и частичным запретом, члены исполкома, по их словам, учли интересы молодых атлетов, не причастных к допинговым нарушениям.

Но многие как в организации, так и за ее пределами разочарованы, считая наказание недостаточно суровым. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила, что требовала более жестких санкций в отношении российского спорта, но, по ее словам, это был максимум, на который WADA оказалась способна. "Я очень расстроена, я настаивала на полной дисквалификации". Хеллеланд считает, что в нынешнем виде санкции могут не произвести положительного эффекта на действия России и отказ ее от применения допинга.

На практике российские спортсмены смогут выступать на многих международных соревнованиях. Запрет не коснется региональных турниров - например, европейских чемпионатов и тех соревнований, которые не относятся к категории "значительных": например, этапов кубков мира по зимним видам спорта. Это обстоятельство, раскритиковал, например, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон: "Странно, если спортсменам нельзя будет выступать на чемпионате мира, но они продолжат свободно бегать на Кубке мира".

Заслуженная красная карточка

В Германии решение WADA было воспринято положительно. "Тому, кто годами топчет ногами ценности спорта, место на скамейке штрафников, - полагает глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann). - В этом смысле "красная карточка" WADA - логичный ответ на непрекращающиеся манипуляции и нарушения правил мирового спорта".

Решение WADA прокомментировал один из руководителей Немецкого футбольного союза Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff). "Это всегда болезненная мера для не причастных к скандалу молодых атлетов. Но особенно в борьбе с допингом надо демонстрировать последовательность и соответствующим образом жестко пресекать", - отметил спортивный функционер.

Международный паралимпийский комитет (IPC), чья штаб-квартира находится в Бонне, также приветствовал решение WADA: "Ответственные за манипуляции с данными Московской лаборатории сделали, похоже, все, чтобы подорвать принципы справедливого и чистого спорта, которые поддерживает и которым следует остальной спортивный мир".

Масштаб допинговых манипуляций в России не оставлял WADA другого выбора, подчеркнула председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг (Dagmar Freitag). Она выразила сожаление, что с российской стороны до их пор нет понимания проблемы: "Политики и функционеры считают, что их страну совершенно незаслуженно пригвоздили к позорному столбу. Иначе я не могу интерпретировать официальные заявления оттуда".