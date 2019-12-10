закрыть
10 декабря 2019, вторник, 11:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Москве «заминировали» 25 станций метро

  • 10.12.2019, 11:19
  • 1,229
В Москве «заминировали» 25 станций метро

Проводятся проверки.

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас в метро проводятся проверки, метрополитен пока работает в штатном режиме. О каким конкретно станциях идет речь, не сообщается.

Одновременно с этим в Санкт-Петербурге были эвакуированы Петродворцовый, Смольнинский, Приморский и Выборгский суды. Также поступили сообщения о минировании более 30 школ.

Накануне угрозы о взрыве также получили 20 московских школ, шесть торговых центров и храм Христа Спасителя. В Санкт-Петербурге сообщения получили около 20 больниц, Эрмитаж и несколько судов. Все сообщения оказались ложными.


популярное за неделю

Мнение

Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец