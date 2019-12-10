В Москве «заминировали» 25 станций метро 10.12.2019, 11:19

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Проводятся проверки.

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас в метро проводятся проверки, метрополитен пока работает в штатном режиме. О каким конкретно станциях идет речь, не сообщается.

Одновременно с этим в Санкт-Петербурге были эвакуированы Петродворцовый, Смольнинский, Приморский и Выборгский суды. Также поступили сообщения о минировании более 30 школ.

Накануне угрозы о взрыве также получили 20 московских школ, шесть торговых центров и храм Христа Спасителя. В Санкт-Петербурге сообщения получили около 20 больниц, Эрмитаж и несколько судов. Все сообщения оказались ложными.