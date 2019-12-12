Лукашенко подсчитывает потери 22 12.12.2019, 9:06

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Карикатура: aru.tv

Ситуация в экономике плохо влияет на диктатора.

Официальный Минск пытается продемонстрировать оптимизм относительно перспектив договориться с РФ о ценах на газ и компенсации налогового маневра в нефтяной сфере. Местные экономисты тем временем подсчитывают грядущие потери. Международные эксперты прогнозируют рецессию, пишет «Независимая газета».

Источником показного «оптимизма» стал посол Беларуси в Москве Владимир Семашко. Ни Лукашенко, ни его правительство пока не рискнули высказаться на тему итогов сочинских переговоров, а Семашко несколько раз заявил журналистам, что «прогресс» якобы там все-таки был. Напомним, что по окончании встречи правители Беларуси и России не смогли, как это планировалось, подписать программу об углублении интеграции в рамках «союзного государства». Это дало наблюдателям основания сделать вывод, что найти консенсус по принципиальным позициям так и не удалось.

К числу таковых накануне правительство относило цену газа для Беларуси на 2010 год, цену нефти и перспективы получения компенсации от ее роста из-за налогового маневра, а также снятие барьеров для поставки в Россию белорусских товаров. В первую очередь продовольственных.

Впрочем, «расшифровка» не очень четких высказываний Владимира Семашко говорит скорее о том, как правители не договорились. Например, по его словам, с ценой на газ стороны определятся в течение двух ближайших недель. Изначально «позиции не совпадали», но потом правители «определили направления». «В перерыве встречи тет-а-тет он (Владимир Путин. – «НГ») дал поручение председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку, чтобы буквально в течение недели-двух все разногласия, пересчеты были согласованы», – рассказал Владимир Семашко. В то же время из сказанного дипломатом следовало, что равными цены все равно будут только после подписания соответствующей «дорожной карты». Предположительно с 1 января 2021 года. Что касается 2020 года, то тут Минск претендует хотя бы на то, чтобы цена пока просто снизилась. «Давайте уже двигаться и в 2020 году, хотя бы половину этого пути (к единой цене. – «НГ») пройдем», – сформулировал он переговорную позицию Лукашенко.

Компенсацию последствий российского налогового маневра Беларусь сможет получить тоже после унификации налоговых законодательств, то есть не ранее 1 января 2022 года, сообщил Владимир Семашко. В 2020 и 2021 годах потери белорусской стороны будут компенсированы лишь «в некоторой степени» за счет неких манипуляций в ценообразовании на нефть и выплат премиальных российским компаниям. «Это дает уже определенные гарантии, что следующий год наши нефтеперерабатывающие заводы должны пройти безболезненно», – считает посол.

Таким образом, если резюмировать сказанное Владимиром Семашко, то очевидно, что в будущем году Лукашенко в лучшем случае получит скромные преференции по ценам на нефть и газ. Не более. Даже 70 млн долл. потерь за поставки весной грязной нефти российская сторона выплачивать не готова. В то время как все остальные пострадавшие ее получили, Беларусь будет юридически грамотно и экономически аргументированно оформлять свои претензии, пояснил Семашко.

Многие эксперты сложившуюся ситуацию называют патовой. Отказ от сделки «компенсация за налоговый маневр в обмен на углубленную интеграцию» «может обернуться системным шоком для национальной экономики и ухудшить перспективы ее долгосрочного роста». По мнению экспертов, власти вынуждены будут отказаться от практики предоставления налоговых льгот, сократить расходы бюджета и снизить объемы нефтепереработки, что приведет к снижению экспорта нефтепродуктов. Согласие на сделку также будет иметь фатальные последствия. Оно «грозит обернуться ограничением/утратой элементов суверенитета страны», считают эксперты.

Международные эксперты также ухудшают свои прогнозы для белорусской экономики. Так, согласно прогнозу, обнародованному Европейским банком реконструкции и развития, белорусская экономика в 2019 году вырастет на 1,3%, а не на 2%, как они полагали ранее. В 2020 году рост составит 1,2% (было 1,8%).

Всемирный банк еще менее оптимистичен в своих оценках. Прогноз экономического роста в 2019 году – 1%, в 2020-м – 0,9%. Хотя еще летом эксперты банка ожидали 1,8 и 1,3% соответственно. Они поясняли, что ранее исходили из того что Беларусь получит 50% компенсации своих потерь от российского налогового маневра. Теперь, очевидно, ее не будет вообще.

Потери нефтяных доходов Белоруссии из-за налогового маневра в России могут составить 9,2 млрд долл. в 2019–2024 годах. Из этой суммы 6,6 млрд долл. составят потери бюджета, остальное – нефтеперерабатывающих предприятий. Экспорт нефтепродуктов, по оценкам экспертов ИПМ, сократится с 11,9 млн т в 2018 году до 8,3 млн т в 2024-м.