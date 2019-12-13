Михаилу Мясниковичу пришлось самому себя уволить 6 13.12.2019, 12:44

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Михаил Мясникович

Фото: bymedia

Забавная правовая коллизия.

Она обнаружилась с опубликованием Национальным правовым порталом рядового документа, постановления так называемого № 434-СР6/VII от 4 декабря. Этим документом Михаил Мясникович сам себя увольняет с должности, пишет tut.by.

Постановление «О М.В.Мясниковиче» утверждает решение «освободить Мясниковича Михаила Владимировича от должности Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 5 декабря 2019 г. в связи с истечением срока полномочий Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва и выходом в отставку». И подписан документ самим Михаилом Мясниковичем.

Действительно, пояснили юристы, до вступления в должность нового главы так называемого совета республики все документы подписывает прежний председатель. А Наталья Кочанова стала председателем так называемого совета республики 6 декабря.