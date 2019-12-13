«Баста»: На встрече с Лукашенко студенты не сдерживали смех 9 13.12.2019, 16:50

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Фото: belnaviny.by

Что так рассмешило учащихся Медуниверситета?

Так называемые выборы — выборами, а работать за копейки кому-то надо. Отменять обязательное распределение никто отменять не собирается, сказал Лукашенко на встрече в Медуниверситете. И не надейтесь в Минске остаться - регионы поднимать надо, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Это студенты с каменными лицами слушали, но на словах о том, что даже иностранцы мечтают поработать по распределению в Беларуси, кое-кто не выдержал и засмеялся.

Кстати, медицинские университеты — лидеры по распределению выпускников.