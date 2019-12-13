«Баста»: На встрече с Лукашенко студенты не сдерживали смех

«Баста»: На встрече с Лукашенко студенты не сдерживали смех9
- 13.12.2019, 16:50
- 4,912
Что так рассмешило учащихся Медуниверситета?
Так называемые выборы — выборами, а работать за копейки кому-то надо. Отменять обязательное распределение никто отменять не собирается, сказал Лукашенко на встрече в Медуниверситете. И не надейтесь в Минске остаться - регионы поднимать надо, сообщает Telegram-канал «Баста!».
Это студенты с каменными лицами слушали, но на словах о том, что даже иностранцы мечтают поработать по распределению в Беларуси, кое-кто не выдержал и засмеялся.
Кстати, медицинские университеты — лидеры по распределению выпускников.