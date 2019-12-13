Эксперты: Белорусы уходят с государственной службы 4 13.12.2019, 19:52

2,442

Есть несколько факторов, которые на это влияют.

В Минске 13 декабря представлены предварительные результаты исследования ситуации с текучестью кадров на государственной службе в Беларуси.

Об основных выводах в интервью belsat.eu рассказала директор SYMPA/BIPART Наталья Рябова.

«Мы приближаемся к ответу на вопрос, почему госслужащие уходят с работы. На данном этапе мы приходим к выводу, что здесь, конечно, есть «заслуга» финансового фактора, но он не определяющий», – говорит Рябова.

Она констатирует, что на уровне руководства страны считается, что если чиновникам платить больше, то они будут лучше работать. Но исследователи приходят к выводу, что для госслужащих «очень важны другие вещи, которые сейчас в системе мотивации никак не учтены».

По словам Рябовой, чиновники хотят, чтобы их работа была понятной и структурированной, не было переработок и оставалось время на нормальный отдых.

Люди недовольны непрозрачностью принципов продвижения по службе: на основании чего они получают или не получают повышение, на основании чего оценивают результаты их работы.

«Сейчас это все довольно размыто и в значительной степени зависит от человеческого фактора: с начальством может повезти или нет. Почему Васе дали премию, а мне нет? Если бы существовали конкретные критерии, то вопросов бы не было», – говорит Рябова.

«У госслужащих есть субъективное ощущение, что они за свою работу мало получают. Можно работать мало и мало зарабатывать – и это воспринимается нормально. Можно много работать и много зарабатывать – и это тоже воспринимается нормально, как справедливое положение вещей. Для белорусов справедливость – это очень важно. А если у тебя много переработок, ты работаешь чуть ли не весь день и дополнительно за это ничего не получаешь – это воспринимается как несправедливость. И это влияет на то, что люди уходят с госслужбы», – рассказывает Рябова.

Эксперт отмечает: специфика белорусской ситуации в том, что госслужба в Беларуси насквозь политизирована.

«Что это значит? Это значит, что завтра Лукашенко скажет – «занимаемся Оршей» – и все будут заниматься Оршей независимо от того, что на самом деле прописано в их профессиональных обязанностях и на чем они специализируются. А иначе им будет плохо из-за того, что они не выполнили приказ Лукашенко. В деполитизированной системе у чиновника есть какой-то план работы и он этим занимается независимо от того, что сегодня говорит политическое руководство страны», – объясняет Рябова.

По ее словам, на самочувствие чиновников в Беларуси сильно повлияли события 2011-2013 годов: сильная девальвация рубля и реформа (сокращение) госаппарата.

«Это дает общее ощущение нестабильности. При том, что стабильность – это чрезвычайно важный фактор мотивации. Многие идут на госслужбу именно в поисках стабильности – мол, у меня будет работа, что не зависит от тенденций на рынке. А тут – сокращения. Тем более что сокращения прежде всего идут на нижнем уровне, поэтому чем ты ниже, тем страшнее», – добавляет эксперт.

Рябова при этом признает, что в настоящее время исследователи не имеют точных цифр о масштабах текучести кадров на госслужбе. Но есть свидетельства, что за последние годы текучесть увеличилась.