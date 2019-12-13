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Алесь Круткин вышел на свободу

  • 13.12.2019, 20:01
Алесь Круткин вышел на свободу
Алесь Круткин

У ИВС Полоцкого района активиста встретили соратники.

Сегодня вышел на свободу известный видеоблогер и активист Алесь Круткина. 15 суток он провел в ИВС Полоцкого района. Неделю назад администрация тюрьмы отказалась принимать передачи для активиста. Об этом сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Круткина должен был выйти на свободу в 18.00, но его не освободили в указанное ранее время. Тем не менее, у РУВД его ждали около десяти активистов.

Позже оказалось, чтоАлеся милиционеры отвезли на окраину Полоцка, но это не помешало соратникам его встретить.


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