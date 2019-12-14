КНДР сообщила о проведении «важного испытания» 14.12.2019, 12:30

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Но не уточнила, чего именно.

Власти Северной Кореи провели "важное испытание" на космодроме Сохэ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Что именно было испытано, не уточняется. 8 декабря Пхеньян уже заявлял о проведении "очень важного" испытания - также не уточнив, чего именно. Эксперты полагали, что это мог быть не запуск ракеты, а наземное испытание ракетного двигателя, пишет BBC.

В сообщении госагентства указывается, что испытания были проведены в пятницу с 22:41 по 22:48 по местному времени.

"Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять еще на один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР", - цитирует агентство представителя Академии оборонных наук КНДР.

В начале октября КНДР сообщила, что успешно провела испытательный пуск нового типа ракеты с подводной лодки. В сообщении ЦТАК отмечалось, что запуск не оказал отрицательного влияния на безопасность окружающих стран. Сеул, в свою очередь, сообщал, что КНДР выпустила неопознанные ракеты в сторону Японского моря.

В конце июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье страны. За несколько дней до этого КНДР запустила две ракеты малой дальности, одна из которых пролетела около 690 км, а другая - 430 км.

В мае Пхеньян произвел запуск ракеты малой дальности - это было первое испытание с момента запуска межконтинентальной ракеты в 2017 году.

Несмотря на санкции США и ООН, введенные из-за ядерных и ракетных программ, Северная Корея в начале этого года возобновила испытания баллистических ракет малой дальности. А на прошлой неделе в КНДР возобновились и словесные нападки на Трампа - впервые более чем за год.

Будет ли соглашение?

Северная Корея установила крайний срок до конца этого года, чтобы заключить сделку с США по денуклеаризации, от которой Пхеньян ждет значительного ослабления санкций. В противном случае КНДР обещала пойти по альтернативному пути.

Ранее министр обороны Южной Кореи заявил, что в ходе испытаний в начале декабря в КНДР проводились полигонные пуски нового ракетного двигателя. В свое время Пхеньян обещал в ходе переговоров на высшем уровне с Сеулом провести демонтаж пусковой площадки в Сохэ.

Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигун прибывает в это воскресенье в Сеул. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему надеется на достижение соглашения.

В 2018 году президент Трамп поставил отношения с Северной Кореей в центр своей внешней политики, однако ему не удалось добиться заметных уступок от Пхеньяна в области ограничений ядерной программы КНДР, несмотря на три встречи с Ким Чен Ыном и даже личное посещение демилитаризованной зоны.

В четверг США провели в Тихом океане испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия. Такие ракеты подпадали под запрет в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, из которого США вышли в начале этого года.