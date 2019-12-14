Сказочник, посмотри, как люди живут! 13 14.12.2019, 14:10

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Фото: tut.by

Цены на дома в Боровлянах - как на Лазурном берегу.

Телеграм-канал «Баста» приводит письмо жителя Боровлян, куда вчера Лукашенко студентов-медиков посылал жилье «за копейки» строить:

- А он сам давно тут был? Цены на дома - как на Лазурном берегу, строятся тут только чиновники и менты. Больше никому не по карману.

При этом инфраструктуры ноль. Зачем? Те, кто здесь строится, в спецклиниках лечатся, а дети их в лондонах и парижах учатся. Грязь пешком на дорогах не месят. С бандитами местными по вечерам на «Очаге» не общаются.

Транспорт - отдельный разговор. Без машины жить в Боровлянах нельзя. Утром в автобусах на Минск не протолкнуться. Маршрутки штурмом берут. Хотел бы я, чтобы этот усатый тролль попал на операцию к хирургу, который час до центра Минска отсюда добирается.

Съезди в Боровляны, сказочник, посмотри, как люди живут. Да хоть куда съезди не туда, куда тебя твои холопы возят. Жизнь народа увидь.