Три важные мировые новости, которые улучшают прогноз на 2020 год Владислав Рашкован

15.12.2019, 18:14

1,592

Неопределенности для глобальной экономики значительно рассеялись.

Последние несколько дней принесли как минимум три важные новости, которые значительно рассеивают облака/тучи над 2020 годом и снижают неопределённость для глобальной экономики:

Во-первых, 10 декабря в Мехико США, Канада и Мексика подписали новое соглашение о свободной торговле (взамен утратившего силу NAFTA — North American Free Trade Agreement). Вообще-то, само соглашение было подписано еще год назад, но Палата представителей в США настояла на изменениях, и вот сейчас их согласовали. Теперь все будем ждать ратификации соглашения со всех сторон. Сама по себе сделка важна для торговли внутри общего североамериканского рынка, в первую очередь для аграриев. Теперь риски снизились, торговля будет развиваться, значит, один из рисков для экономики снизился.

Во-вторых, в четверг в Британии Борис Джонсон и его партия Тори (консерваторы) одержали безоговорочную победу на досрочных выборах в парламент (365 мест в 650-местной Палате Общин — лучший результат для Cons с 1987 года, когда Маргарет Тэтчер выиграла свой третий срок). Лейбористы же наоборот понесли сокрушительное поражение, проиграв четвёртые выборы подряд, худший результат для их партии с 1935 года.

И их лидер Джереми Корбин уже подал в отставку. Джонсон остаётся премьер-министром и сможет теперь без труда провести своё соглашение с ЕС по Brexit через парламент. Как он сам сказал: ««We will get Brexit done on time on the 31st of January — no ifs, no buts, no maybes». В целом Brexit для Британии — реальное зло в кратко и среднесрочной перспективе, но наличие соглашения с ЕС снижает риски неопределённости (no deal Brexit был бы просто разрушителен). Так что ещё один риск для мировой экономики снизился.

Ну и последнее, в пятницу вечером США и Китай объявили о заключении первого этапа (Phase 1) соглашения о приостановке торговой войны. Согласно соглашению США не будет вводить 15% тарифы на китайский импорт (должны были вступить в силу в это воскресение и затронуть товары на сумму в $160 млрд) и снизит в два раза тариф, введённый 1 сентября на товары общей стоимостью $120 млрд); Китай убирает введённые тарифы на авто, произведённые в США. Китай также пообещал увеличить импорт американских товаров как минимум на $200 млрд в следующие два года. Это касается также увеличения покупки с/х товаров на $32 млрд. Сделка содержит ещё много интересных аспектов, включая защиту интеллектуальной собственности, валютную политику, финансовый сектор.

Три важных глобальных риска: no deal Brexit и торговые войны (Китай-США и США-Канада-Мексика) могут отойти на второй план в 2020 году, а, следовательно, мы можем снова увидеть ускорение глобального экономического роста, так как крупнейшие экономки мира будут развиваться быстрее.

Владислав Рашкован, nv.ua