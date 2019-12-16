«Было две вспышки, люди ложились на землю»: новые подробности об эвакуации поезда Минск-Гомель 14 16.12.2019, 10:07

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Что случилось?

15 декабря пассажиров скоростного поезда Минск – Гомель с отправлением из столицы в 19.00 два раза высаживали из вагонов. Причина неизвестна, представители железной дороги от комментариев пока отказываются.

Подробности случившегося «Сильным новостям» рассказала одна из пассажирок поезда. Поезд должен был прибыть в 21.50. Но опоздание составило около четырех часов.

«Штадлер остановился в Красном береге, начались вспышки света и электричества. Всех эвакуировали. При этом по громкоговорителю сказали сначала оставаться на своих местах, потом срочно выходить из вагона вместе с вещами. Потом вернули в поезд снова, но начались новые вспышки. Железнодорожники бегали по перрону с фонарями и в специальных ботинках, которые защищают от тока. Комментировать ситуацию отказывались. Когда эвакуировали второй раз, люди, увидевшие вспышки снова, ложились на землю от страха. Некоторые очень сильно паниковали. Было страшно. Говорят, что выплатят компенсацию 15% от стоимости билета за каждый час опоздания. Живущие за городом пассажиры могут пользоваться микроавтобусами, которые будут стоять возле вокзала по прибытию дизеля», – рассказывает гомельчанка Алеся.

Около 23 часов к станции «Красный берег» пригнали дизель из пяти вагонов, однако места всем не хватило, кому-то пришлось ехать стоя. Некоторые пассажиры вынуждены были вызвать такси и уехать в Гомель за свой счет. Причины случившегося выясняются.

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Пассажиров доставили в Гомель.

Живущие за городом пассажиры воспользовались микроавтобусами, которые стояли возле вокзала по прибытию дизеля. По словам пассажиров, в одном из вагонов произошло короткое замыкание. Однако эта информация официально не подтверждена.