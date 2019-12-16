В Мексике появится первый в мире поселок с домами, напечатанными на 3D-принтере 16.12.2019, 17:47

Поселение — благотворительный проект.

В Мексиканском штате Табаско начали строить первую в мире деревню из домов, изготовленных по технологии 3D-печати. Как сообщает журнал «Нож» со ссылкой на CNN, в эти дома поселят малоимущих, которые сейчас живут в самодельных строениях.

Поселение — благотворительный проект компаний New Story, Icon и Échale. Пока они построили только два дома, но к концу 2020 года — соорудят еще 48. Печатают здания с помощью 3D-принтера Vulcan II компании Icon: он создает фундамент и стены из цемента, а затем домом занимаются строители; они устанавливают крышу, окна, двери и декоративные элементы.

Стандартная площадь дома составит 45 м²; в нем будет две спальни, ванная комната и веранда. Все жилища сконструированы так, чтобы выстоять в случае землетрясения.

Дома строят в сельской местности, которую населяют малообеспеченные семьи: большинство из них живут на три доллара в день, поэтому вынуждены самостоятельно строить себе дома из любых доступных материалов.

«Они живут буквально в хижинах, которые постоянно затапливает во время сезона дождей, — сказал Бретт Хаглер, соучредитель New Story. — Местные женщины говорят, что иногда у них дома воды по колено месяцами».

В построенные дома местные смогут заселиться только через год, когда будет закончен последний дом — во время стройки в регионе слишком опасно жить. Представители New Story сказали, что местные все же заплатят за свои дома. Точных цен в компании не называют, но, скорее всего, у бедняков попросят 20-30% от дохода. По мнению застройщиков, отдав деньги, люди ощутят, что стали собственниками жилплощади, а не объектом благотворительности.