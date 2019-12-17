Олег Алкаев: Слова экс-бойца «эскадрона смерти» нужно принимать за правду 16 17.12.2019, 8:39

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Автор книги «Расстрельная команда» прокомментировал признания Юрия Гаравского.

Признания человека, который назвал себя бойцом белорусского «эскадрона смерти» и рассказал, как участвовал в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад, прокомментировал «Радыё Свабода» бывший директор следственного изолятора на Володарского, автор книги «Расстрельная команда» полковник Олег Алкаев.

- Я его не знал и не знаю. Человек решился довериться, рассказать все это на камеру. Я не считаю его плохим человеком. Я считаю, что, наверное, надо послушать его. Он там фамилии называет, места, конкретные вещи.

- С профессиональной точки зрения вызывает ли этот рассказ у вас некоторые вопросы, сомнения?

- Я не могу к нему иметь претензий. Он сказал это не в пивной, он сказал официально, поэтому давайте будем его слова воспринимать как, по крайней мере, правдоподобные.

Его слова нужно принимать за правду. Может, он не все видел и не знает. Это надо учитывать. Он на себя такое бремя взял, я думаю, что он за него достойно ответит. Это не шутки, это не рыбу украсть в магазине.

- В свое время вы говорили, что если сменится власть, то около 30 человек будут стоять в очереди, чтобы дать показания по делу о похищении Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского. Как вам кажется, или это началось?

- Думаю, что не совсем началось еще. Но и началось. Нужно ответить на все вопросы, которые поставил этот беженец.

- В какой юридической ситуации этот человек может находиться? Что ему может грозить?

- Если он сам участвовал в убийствах, он получит срок. Даже по немецким законам получит реальный срок. Разберутся, здесь суды не спешат, чтобы за три дня решить. Здесь же КГБ нет.

- Так вы думаете, что он в Германии находится?

- Не знаю, где находится. Но если это «Немецкая волна» напечатала, то, скорее всего, в Германии, так как Германия - самая толерантная страна. Меня самого дважды арестовывали.

- Как бывшего руководителя СИЗО и руководителя расстрельной команды?

- Да. Я объяснил просто. Приговор был - я выполнял. Я думаю, что и у него проблем больших не будет. Если докажут, что он убивал, осудят, конечно же, а если будет срок давности за недонесение, то может, и не осудят. Я же не знаю. Нужно говорить с людьми, который доступ имели к этому. Я впервые о нем сегодня узнал.

Пока возьмем его слова за основу. А дальше надо разбираться. Во-первых, он говорит, что назовет места. От этого и надо отталкиваться. Я бы так делал.

- Что им могло двигать?

- Не знаю. Молчал, молчал и решил освободиться от груза. Такое бывает. Я с этим сталкивался. Человек сидит 20 лет, молчит, а потом идет кается.

Молодец, что сказал. Это хорошо. Назвал фамилии. Что касается того, что якобы что-то не совпадает в рассказе, то детали всегда отличаются. Я сам - свидетель, и скажу, что некоторые вещи не замечал, а они были, оказывается.

В 2001 году Олег Алкаев выступил с разоблачением в деле о похищении и убийстве известных белорусских политиков. Согласно его заявлениями, в 1999 году по распоряжению тогдашнего министра внутренних дел Юрия Сивакова он ознакомил с процедурой приведения смертного приговора в исполнение командира специального отряда быстрого реагирования («СОБР») внутренних войск МВД Беларуси Дмитрия Павличенко. В том же году Алкаев дважды по личному указанию министра выдавал специальный пистолет ПБ-9, предназначенный для исполнения смертных приговоров.

Позже, сопоставив даты, он предположил, что из этого пистолета были убиты Юрий Захаренко, Виктор Гончар и Анатолий Красовский. Когда ему стало очевидно, что правоохранительные органы не имеют намерения сделать необходимые шаги для расследования, он опубликовал в оппозиционной печати интервью и документы. Олег Алкаев получил в 2002 году политическое убежище в Германии.