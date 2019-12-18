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Подписывайтесь на Youtube-канал «Хартии-97»

  • 18.12.2019, 11:32
  • 1,775
Подписывайтесь на Youtube-канал «Хартии-97»

И первыми смотрите новые видео.

Уважаемые читатели! Вы можете следить за новинками видеопроекта нашего сайта Studio Х97 (Студия икс девяносто семь) и другими видео.

На Youtube-канале уже можно посмотреть интервью с самым популярным блогером Беларуси Cтепаном Светловым (NEXTA), главным редактором cайта Сharter97.org Натальей Радиной и легендой сопротивления Евгением Афнагелем. Также вы можете увидеть фильм об Островецкой АЭС, который напугал белорусские власти.

Что нужно сделать, чтобы следить за новыми видео «Хартии-97»

Подпишитесь на канал «Хартии-97» на Youtube charter97video. Для этого нужно зайти на страницу charter97video и нажать красную кнопку «Подписаться». Если вы хотите получать уведомления о новых видео на канале charter97video, то нажмите «колокольчик».


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