Арестован Евгений Афнагель 3 18.12.2019, 18:39

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Евгений Афнагель

Координатора «Европейской Беларуси» задержали возле дома.

Как стало известно Charter97.org, сегодня был задержан активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

Активист находится в спецприемнике-распределителе на Окрестина.

Евгений Афнагель был задержан возле своего дома. Был ли суд и на какой срок приговорен активист - пока неизвестно.

Вероятно, власти преследуют Евгения Афнагеля за участие в акциях за независимость Беларуси.