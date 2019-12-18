Арестован Евгений Афнагель

Арестован Евгений Афнагель3
- 18.12.2019, 18:39
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Координатора «Европейской Беларуси» задержали возле дома.
Как стало известно Charter97.org, сегодня был задержан активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.
Активист находится в спецприемнике-распределителе на Окрестина.
Евгений Афнагель был задержан возле своего дома. Был ли суд и на какой срок приговорен активист - пока неизвестно.
Вероятно, власти преследуют Евгения Афнагеля за участие в акциях за независимость Беларуси.