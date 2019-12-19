В Гомеле российскую сгущенку продают намного дешевле белорусской 3 19.12.2019, 17:31

И этикетка у нее похожа на рогачевскую.

Только внимательный покупатель заметит разницу в составе — ведь на этикетке и масса, и жирность сгущенки идентичная.

В одной из популярных гомельский продуктовых сетей покупатели заметили похожие баночки сгущенного молока — разница только в производителе и цене, пишет kp.by. Российская сгущенка дешевле рогачевской на целый рубль: 1,46 рубля и 2,46 соответственно.

Фото: Павел Мицкевич

Обе баночки выглядят одинаково, даже этикетки. Но если внимательно вчитаться в состав продукта, разница очевидна: Рогачевский молочный комбинат использует натуральное цельное молоко — «Молоко сгущенное цельное вареное», то российский производитель — «продукт сгущенный сывороточный «Гжатское».

Кстати, в интернете можно найти много не самых позитивных отзывов о вкусе более дешевого сгущенного молока.