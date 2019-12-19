Пловчиха Анастасия Шкурдай: Пока звездной болезни у меня нет 1 19.12.2019, 18:55

Анастасия Шкурдай

Новоиспеченная чемпионка Европы по плаванию, 16-летняя белоруска рассказала, есть ли у нее кумир.

Новоиспеченная чемпионка Европы по плаванию, 16-летняя Анастасия Шкурдай уверена, что не подвержена звездной болезни. Об этом пишет pressball.by.

- У меня нет, если честно, каких-то идолов. В детстве, может, смотрела на… Нет, Александра Герасименя не то что кумир, это просто человек, на которого можно равняться. Который для нашего спорта, для плавания, герой просто. Чтобы именно кумир — никого нет.

- Звездная болезнь. Через нее проходят все. Она на тебя нападала?

- Мне о таком не говорили со стороны. Мне кажется, пока что нет. Надеюсь, и не будет в будущем. Если увидите, что у меня звездная болезнь, говорите, я буду сразу менять в себе что-то.