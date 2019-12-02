Ложь, скулеж и провокация 1 Владимир Мозговой

2.12.2019, 9:57

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Канал НТВ уже нашел и разоблачил виновных в новом наезде на российский спорт.

Относительное затишье во вновь вспыхнувшей допинговой войне «Запад против России» с грозящими стране беспрецедентными санкциями было прервано залпом из тяжелых орудий, которые у телеканала НТВ всегда в боевой готовности. Операция получила название «Мутная ВАДА», артподготовка велась с использованием привычных пропагандистских средств, и, похоже, снаряды не долетели даже до линии фронта.

Я давно не слежу за «расследованиями» НТВ по причине исходящих от них миазмов, вредных для организма. На этот раз по долгу службы запущенный в пятницу фильм о происках врагов российского спорта пришлось посмотреть до конца. Естественно, хотя бы подобия объективного взгляда, равно как и попыток отразить собственные «недочеты» (да-да, именно этим словом на вполне официальном уровне обозначаются последние грандиозные провалы) ждать не приходилось. Но произведение могло дать достаточно определенное представление о том, какие аргументы предоставила и предоставит российская сторона, чтобы защитить «поруганные честь и достоинство».

Виновным во всех, связанных с допингом, бедах российского спорта давно назначен злодей-искуситель, беглый экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории и основной информатор ВАДА Григорий Родченков. Но предъявленные «инквизиторами» обвинения, связанные прежде всего с измененной базой данных лаборатории, вынудили предать огласке новые разоблачения деяний Родченкова и его подельников. Эти разоблачения, которыми по-дружески поделились с НТВ компетентные специалисты, и должны были в самое сердце поразить… нет, не членов исполкома ВАДА, которым это творение лучше не показывать во избежание ужесточения позиции, а простых и неискушенных, но патриотически настроенных, россиян.

Вот основные откровения. Оказывается, еще с начала десятых созданная в Московской антидопинговой лаборатории система использовалась не только для статистического учета нарушений антидопингового законодательства (как реальных, так и придуманных), но и для шантажа спортсменов и целых спортивных федераций. Оказывается, Григорий Родченков с двумя своими заместителями в секретном чате обсуждал, как с целью обогащения проворачивать темные дела.

Мало того. Оказывается, после увольнения, а следом и бегства Родченкова в январе 2016-го, он с подельниками в удаленном доступе мог что угодно делать с базой данных лаборатории — об этом говорят 500 (!) входов в систему с адресов, зарегистрированных в США.

Оказывается, это безобразие продолжалось вплоть до июля 2016-го, когда база данных была опечатана СК РФ.

Из сенсационных разоблачений зрители должны были сделать естественный вывод: если кто и манипулировал данными базы в своих целях, так это находящийся под следствием Родченков. А наши специалисты по кибербезопасности, надо полагать, были вынуждены чистить базу от посторонних вмешательств и устранять разного рода технические погрешности. На этом, видимо, не в последнюю очередь и строилась защита с ответами на вопросы ВАДА, которые в итоге не были приняты комитетом по соответствию.

Главный месседж «расследования» НТВ о допинг-войне против России: во всем виноват Григорий Родченков, он мог править базу проб спортсменов, даже находясь в США! Убедительно...

Конечно, «расследователям» не мешало бы рассказать зрителям, что Григорий Родченков как раз в начале десятых после заведенного, а после прекращенного против него уголовного дела из поля зрения соответствующих органов уже не уходил.

Как, находясь под колпаком, масштабно шантажировать и обогащаться, интересно было бы послушать.

Забыли авторы рассказать и о главном — что включавшая прямое мошенничество многогранная деятельность руководителей лаборатории полностью устраивала российские вышестоящие организации.

Что заказы на отмазки поступали в том числе и непосредственно из Минспорта.

Что в курсе «делишек» были не два-три человека, а куда больше.

Что нынешний главный злодей Родченков после Сочи-2014 был награжден орденом, а исключительно полезным «нашим негодяем» считался для власти вплоть до конца 2015-го.

Как уже ставший «предателем» Родченков умудрялся из-за океана хозяйничать в своей бывшей лаборатории, авторы не пояснили. До того, чтобы обвинить «манипулятора и мошенника» во вмешательстве в исходную базу данных в декабре прошлого и январе нынешнего года, дело все же не дошло.

Но основной вектор разоблачительного пафоса до потенциальных зрителей авторы донесли: настоящих виновников надо искать в Штатах.

Очень перспективно и главное — убедительно.

Министр спорта РФ Павел Колобков в фильме назвал Родченкова «манипулятором», «мошенником», изобретателем «системы шантажа спортсменов»... А главу Русада Юрия Гануса заочно пожурил в излишней разговорчивости

Хорошо было бы непосредственно услышать таинственных российских специалистов по кибербезопасности, которые помогли авторам фильма выстроить единственно правильную версию. Похоже, от официальной российской стратегии защиты она отличается немногим, что оптимизма перед исполкомом «мутной» организации не добавляет.

Родченков далеко не ангел, ВАДА — не средоточие справедливости, но ум тоже включать надо. Хоть иногда.

Владимир Мозговой, «Новая газета»