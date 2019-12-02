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Правда о «выборах»
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С начала года долги белорусов перед банками выросли почти на $1 миллиард

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  • 2.12.2019, 14:00
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С начала года долги белорусов перед банками выросли почти на $1 миллиард

В процентах рост составил 14,7%.

Задолженность белорусов по кредитам на 1 ноября составила Br 13,6 млрд, или $ 6,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, пишет сайт телеканала «Белсат».

По сравнению с 1 января задолженность граждан страны выросла на Br 2 млрд, или на $ 965,4 млн. В процентах рост составил 14,7%.

Задолженность по кредитам на финансирование недвижимости достигла Br 8,24 млрд, увеличившись за 2019 год на Br 1,02 млрд, или на 14,2%.

Задолженность по потребительским кредитам составила Br 5,36 млрд, что на 22,3%, или на Br 977,4 млн больше по сравнению с началом года.


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