Боцман с его шутками 2 Петр Межурицкий

20.12.2019, 21:00

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Хромая логика президента РФ.

Президент Путин на днях сказал, что человека, бросившего пластиковый стаканчик в стража порядка, бесчинствующего во время разгона мирной демонстрации, надо сурово наказывать, то есть давать ему реальный тюремный срок, поскольку, если этого не сделать, то завтра бросят камень, а послезавтра начнут стрелять.

Человека, бросившего пластиковый стаканчик, сурово наказали, а стрелять начали почти сразу после этого откровения Путина. В Москве у здания ФСБ, террорист (или террористы?), расстрелял сотрудников ФСБ, убив одного, нескольких серьезно ранив.

Как видим, наказание человека, бросившего пластиковый стаканчик, стрельбы не предотвратило.

Может быть, с логикой президента что-то не так, и все обстоит наоборот? Вопрос риторический, потому что по факту суровое наказание властями участника мирной демонстрации, бросившего, защищая себя от произвола, пластиковый стаканчик в вооруженного с ног до головы спецназовца, избивающего безоружных, привело к стрельбе по представителям силовых структур.

Логика президента РФ явно вступила в противоречие с логикой жизни.

Когда силовые структуры якобы защищают страну от её мирных граждан, безопасность страны неизбежно оказывается под угрозой.

Это закон, который вряд ли неведом президенту России.

Решил перехитрить историю? Или обмануть самого себя?

Это неважно.

Важно, что по-другому быть не может. И жизнь это в очередной раз показала.

Пётр Межурицкий, kasparov.ru