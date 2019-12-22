«Станем солдатами независимости» 22.12.2019, 8:48

Фото: «Наша Ніва»

На акции в Минске предупредили «интеграторов».

Участники акции протеста против интеграции с Россией, которая прошла 21 декабря на Октябрьской площади Минска, приняли резолюцию «Народная мобилизация в защиту независимости Беларуси», сообщают naviny.by.

Текст резолюции зачитал депутат Верховного Совета 12-го созыва, заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький. В документе утверждается, что чиновники во главе с Лукашенко «согласились на предательство, сдают России все взамен нефти и газа».

«Нужно остановить незаконную деятельность чиновничьей группировки по продаже интересов Беларуси, — говорится в резолюции. — Эти люди не имеют права решать судьбу суверенитета и народа. Их деятельность — незаконная и неконституционная. То, что они делают на глазах у всех, — заговор продажников. Такие люди подлежат суду и наказанию — предатели Родины не должны быть во власти в Беларуси».

«Народ должен брать власть в свои руки и остановить оккупацию страны, которую проводят под маркой так называемой интеграции. Призываем белорусов создавать сообщества защиты Родины по всей стране. Их задача — информировать об опасности российской оккупации, поддерживать наших людей, накапливать силы для борьбы, готовить специалистов для реализации самоуправления в своей местности», — подчеркивается в резолюции.

Выступая на митинге, Беленький также заявил: «Мы, белорусы, владеем тут всей властью. Те чиновники, те должностные лица, которые осуществляют любые действия против суверенного, независимого статуса Республики Беларусь, совершают уголовное преступление. Мы сегодня предупреждаем их: остановитесь! Остановите свои крапленые дорожные карты. Вы не знаете, что творите, вы уже наделали много зла. Белорусы терпели до этого момента, дальше терпения не будет».

Политик предупредил, что если будут созданы единый эмиссионный центр и парламент, то белорусский народ начнет сопротивление. «Вы окажетесь вне закона! Если не включится прокуратура, мы к ней обращаемся, то включайтесь. На вас в соответствии с законом лежит ответственность, чтобы останавливать любые незаконные действия. Почему вы молчите?!»

Поэт Владимир Некляев напомнил, что белорусы — наследники тех, кого называли лютичами, литвинами. «Их кровь в нашей крови. Не буду агитировать вас защищать родину, вы и так здесь собрались. Недавно один российский писатель с демократическими взглядами (Дмитрий Быков) обвинил белорусов в том, что они запуганы, деградировали в культурном и политическом смыслах. Но главное, чтобы у нас самих было самоуважение и чувство национального достоинства. Вы здесь, а значит, у вас это есть», — заявил Некляев.

Депутат Верховного Совета 12-го созыва Сергей Антончик обратился к диктатору. «Александр, я помню в начале 1990-х министр иностранных дел России Козырев заявил, что «тот, кто хочет продать хоть пядь российской земли, является политическим ублюдком». Подумай, что будут думать про вас в тех кабинетах, если ваша группировка сдаст целую страну, приползет на животе. Процесс сдачи страны начался не сегодня, а почти сразу после 1994 года. Сегодня у нас есть домашнее задание – сделать так, чтобы мы все вместе стали солдатами независимости».

Художник Алексей Марочкин призвал творческих личностей, творческие союзы не быть в стороне от того «предательства, которое происходит в Петербурге».

Сопредседатель движения солидарности «Разам» Алена Толстая упомянула акции в Киеве и Львове в поддержку независимости Беларуси: «Там нет лозунгов про союз с Россией. Там один лозунг — Москва убивает! И украинцы хорошо это знают». Она призвала не допустить никаких союзов с Россией.

Митинг продолжился в формате «свободного микрофона».

Блогер из Орши Дмитрий Козлов сказал: «Меня часто спрашивают, когда вы уже смените власть? Тогда, когда на этой площади соберутся сотни тысяч, когда вы оторвете свои попы от диванов и придете сюда, а не будете ждать, когда Северинец и Сивчик что-то сделают. Достаточно всего 3,5%, для нас это 300 тысяч человек, чтобы авторитарный режим сменился. Нужно децентрализованное движение, новые форматы протестов. Пока народ не возьмет власть в свои руки, кто бы тут ни был — Лукашенко, Путин — ничего не изменится».

В завершение митинга Вячеслав Сивчик поблагодарил пришедших. «За эти дни, когда мы были на улицах Минска, мы показали всему миру, кто является врагами белорусского народа — это путинская Россия и холуйский режим Лукашенко. Это дало шансы для белорусского народа. Мир отозвался, у нас есть союзники, все страны Восточной Европы, и если у белорусов хватит воли отстаивать свою страну, они не будут одни», — подытожил политик.

Это была уже четвертая по счету уличная акция против интеграции в центре Минска. Две первые акции прошли 7 и 8 декабря. Они были приурочены к переговорам Лукашенко и Путина 7 декабря в Сочи.