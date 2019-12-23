Приметы и обязательные атрибуты католического Рождества 1 23.12.2019, 19:02

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25 декабря отмечается католическое Рождество в Беларуси и мире.

У католиков считается – как встретишь Рождество, так и весь год проведешь. Факты ICTV расскажут о запретах и приметах на праздник.

На католическое Рождество, ночью 25 декабря, когда часы бьют 12 раз, хозяин дома должен открыть окно, таким образом впуская Рождество, а вместе с ним – удачу и благополучие.

Обязательные атрибуты праздника: рождественские свечи, которые, согласно приметам, защищают праздничный стол от холода и сил тьмы, а также рождественский венок – он оберегает от злых духов.

Несколько примет связано также с запретами. Нельзя, например, в праздничные дни заниматься рукоделием – это грозит кому-то из членов семьи внезапной слепотой или глухотой.

Категорически запрещается охота. Считается, если охотник отправится в лес – замерзнет или станет добычей того зверя, на которого собирался охотиться.

Ни в коем случае нельзя садиться за праздничный стол в старой одежде – год буде неудачным. То же самое ожидает тех, кто придет одетым в черное.

Приметы на католическое Рождество 2019:

- Следят в этот день и за погодой.

- Метель в канун Рождества – к ранней листве.

- Если Рождество теплое – весна холодная.

- Сильные холода на праздник – к богатому урожаю.

- Снег на Рождество – год будет удачным.