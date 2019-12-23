закрыть
23 декабря 2019, понедельник, 20:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Приметы и обязательные атрибуты католического Рождества

1
  • 23.12.2019, 19:02
  • 1,412
Приметы и обязательные атрибуты католического Рождества

25 декабря отмечается католическое Рождество в Беларуси и мире.

У католиков считается – как встретишь Рождество, так и весь год проведешь. Факты ICTV расскажут о запретах и приметах на праздник.

На католическое Рождество, ночью 25 декабря, когда часы бьют 12 раз, хозяин дома должен открыть окно, таким образом впуская Рождество, а вместе с ним – удачу и благополучие.

Обязательные атрибуты праздника: рождественские свечи, которые, согласно приметам, защищают праздничный стол от холода и сил тьмы, а также рождественский венок – он оберегает от злых духов.

Несколько примет связано также с запретами. Нельзя, например, в праздничные дни заниматься рукоделием – это грозит кому-то из членов семьи внезапной слепотой или глухотой.

Категорически запрещается охота. Считается, если охотник отправится в лес – замерзнет или станет добычей того зверя, на которого собирался охотиться.

Ни в коем случае нельзя садиться за праздничный стол в старой одежде – год буде неудачным. То же самое ожидает тех, кто придет одетым в черное.

Приметы на католическое Рождество 2019:

- Следят в этот день и за погодой.

- Метель в канун Рождества – к ранней листве.

- Если Рождество теплое – весна холодная.

- Сильные холода на праздник – к богатому урожаю.

- Снег на Рождество – год будет удачным.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип