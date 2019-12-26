Лукашенко всполошился из-за показаний экс-бойца СОБРа Гаравского 65 26.12.2019, 8:54

18,275

Юрий Гаравский

Фото: «Немецкая волна»

Диктатор сделал обличающие его самого заявления.

Лукашенко поручил Следственному комитету (СК) провести проверку в связи с информацией, обнародованной Юрием Гаравским, сообщает dw.com. Последний называет себя бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ. Он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки Лукашенко. Белорусский диктатор дал интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову и прокомментировал соответствующую публикацию.

"Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила", - заявил Лукашенко. По словам Лукашенко, он потребовал "немедленно запросить в Следственном комитете информацию", поскольку "уголовное дело же существует".

"Кто его тут убьет?"

"Пусть он (Гаравский. - Ред.) приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет?" - отметил Лукашенко. Он уточнил, что уже потребовал от председателя СК Ивана Носкевича составить соответствующий запрос.

"Немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск", - заявил диктатор. Экс-боец СОБРа сейчас находится в одной из европейских стран, власти которой рассматривают его прошение об убежище.

Никто, кроме "президента", не может дать команду

По словам Гаравского, он по приказу вместе с сослуживцами похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

Говоря о громких исчезновениях политиков в 1999 году, Лукашенко заявил, что "никто сверху, кроме "президента", в таких случаях не может дать команду".

При этом Лукашенко признался, что без суда и следствия расстреливал преступные группировки: "Не было у нас красивых мерседесов, я взял у россиян одолжил, спецназовцев туда посадил, отправил на трассу. Я их квасил... И за месяц ни одного бандита".