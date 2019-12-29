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«Минчанка» в 5-ый раз выиграла Кубок Беларуси по волейболу

  • 29.12.2019, 18:15
«Минчанка» в 5-ый раз выиграла Кубок Беларуси по волейболу

В финале столичная команда обыграла брестский клуб «Прибужье».

"Минчанка" победила брестский клуб "Прибужье" в финале женского Кубка страны — 3:1. Встреча прошла в могилевском спорткомплексе "Олимпиец". Столичная команда стала пятикратным обладателем трофея, пишет pressball.by.

Минчанка — Прибужье — 3:1 (25:18, 25:20, 23:25, 25:14)

В матче за третье место мозырская "Жемчужина Полесья" обыграла могилевский "Коммунальник" — 3:2 (27:25, 12:25, 22:25, 25:17, 15:5).


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