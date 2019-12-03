Ученые: У кошек есть мимика 1 3.12.2019, 12:09

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Они многое рассказывают своим хозяевам через мимику.

Канадские исследователи показали, что у кошек — богатая мимика. Более 6000 участников исследования в 85 странах, подавляющее большинство из которых были владельцами кошек, смотрели короткие видеофильмы о кошках, а затем оценивали настроение животных. Средний балл правильной оценки настроения животных составил чуть менее 60 процентов, то есть зачастую люди просто пытались угадать настроение, пишет «Вокруг света».

Тем не менее, 13 процентов участников эксперимента выступили довольно хорошо, набрав 75 процентов или выше. Исследователи подчеркивают, что эти результаты очень важны.

«Кошки рассказывают нам многое своими мордочками, и если вы действительно опытны, вы можете это заметить», — сказала автор статьи Джорджия Мейсон, поведенческий биолог в Университете Гвельфа в Онтарио. По ее словам, «кошек трудно читать», но не совсем невозможно.