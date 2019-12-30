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Как в Минске протестовали против «интеграции»: итоговое видео

  • 30.12.2019, 9:19
  • 1,074
Как в Минске протестовали против «интеграции»: итоговое видео
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Вчера прошли две акции в защиту независимости Беларуси.

29 декабря в Минске прошли сразу две акции против интеграции с Россией. В полдень на Октябрьской площади прошел митинг, в котором приняли участие около 150 человек. После митинга люди прошли шествием до площади Независимости. Вторая акция началась в 15:00: протестующие устроили цепь независимости вдоль главного проспекта столицы, сообщает «Белсат».

30 и еще одна дорожная карта

На данном этапе Минск и Москва практически согласовали 30 дорожных карт дальнейшей интеграции. Лукашенко 24 декабря рассказал в интервью «Эхо Москвы», что 31-я интеграционная карта – это план строительства наднациональных органов (в том числе парламента и, вероятно, введения поста «президента союзного государства)».


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