Туск призвал польских политиков объединиться против «наглой лжи» Путина

Туск призвал польских политиков объединиться против «наглой лжи» Путина4
- 30.12.2019, 13:47
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Польский политик призвал власти и оппозицию объединиться.
Экс-президент Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польской власти и оппозиции нужно объединиться против лжи президента России Владимира Путина.
«Относительно наглой лжи президента Путина и российской пропаганды нужна общая позиция польской власти и оппозиции. Здесь нет места и времени на внутренние споры», — написал Туск в Twitter.
Wobec bezczelnych kłamstw prezydenta Putina i rosyjskiej propagandy potrzebne jest wspólne stanowisko polskich władz i opozycji. Tu nie ma miejsca i czasu na wewnętrzny spór.— Donald Tusk (@donaldtusk) 29 grudnia 2019