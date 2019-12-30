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Туск призвал польских политиков объединиться против «наглой лжи» Путина

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  • 30.12.2019, 13:47
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Туск призвал польских политиков объединиться против «наглой лжи» Путина
Дональд Туск

Польский политик призвал власти и оппозицию объединиться.

Экс-президент Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польской власти и оппозиции нужно объединиться против лжи президента России Владимира Путина.

«Относительно наглой лжи президента Путина и российской пропаганды нужна общая позиция польской власти и оппозиции. Здесь нет места и времени на внутренние споры», — написал Туск в Twitter.


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