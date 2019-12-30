Лукашенко и Путину не удалось договориться по нефти и газу 10 30.12.2019, 20:20

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Телефонный разговор между ними длился более часа.

Диктаторы Беларуси и России не смогли в телефонном разговоре договориться по ценам на нефть и газ. Встреча правителей возможна в середине января.

Об этом государственному агентству БелТА сообщили в пресс-службе белорусского диктатора.

Разговор длился более часа и был посвящен согласованию конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.

Правители обсудили также нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня.

В итоге правители договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. «В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», - рассказали в пресс-службе.