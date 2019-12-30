закрыть
30 декабря 2019, понедельник, 21:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Лукашенко и Путину не удалось договориться по нефти и газу

10
  • 30.12.2019, 20:20
  • 4,232
Лукашенко и Путину не удалось договориться по нефти и газу

Телефонный разговор между ними длился более часа.

Диктаторы Беларуси и России не смогли в телефонном разговоре договориться по ценам на нефть и газ. Встреча правителей возможна в середине января.

Об этом государственному агентству БелТА сообщили в пресс-службе белорусского диктатора.

Разговор длился более часа и был посвящен согласованию конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.

Правители обсудили также нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня.

В итоге правители договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. «В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», - рассказали в пресс-службе.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип