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Reuters: Россия может остановить экспорт нефти в Беларусь с 1 января

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  • 31.12.2019, 16:05
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Reuters: Россия может остановить экспорт нефти в Беларусь с 1 января
Иллюстрационное фото

Условия поставок не согласованы.

Россия может приостановить прокачку нефти в Беларусь с 1 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.

Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в РФ, сообщает агентство.

На решение этих вопросов у стран осталось меньше суток. В противном случае 1 января России придется приостановить поставки нефти в направлении Беларуси.

«Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то — зависит от переговоров», — сказал один из источников в отрасли.

В «Транснефти» и Минэнерго не смогли оперативно ответить на запрос Рейтер. Оператор белорусских НПЗ «Белнефтехим» отказался от комментариев.

График экспорта и транзита нефти из РФ предполагает поставку 5,84 миллиона тонн сырья на белорусские НПЗ в январе-марте 2020 год по сравнению с 4,48 миллиона тонн в октябре-декабре 2019.

Лукашенко и Путин 30 и 31 декабря проведи телефонные переговоры по данному вопросу. Однако о том, что договоренности достигнуты, пресс-службы правителей не сообщают.

О сегодняшних телефонных переговорах информации еще меньше.

Как пишет Reuters, белорусские НПЗ с конца минувшей недели готовятся к последствиям затянувшихся переговоров: предприятия начали снижать загрузку и делать запасы сырья.


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