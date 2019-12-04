Лидер профсоюза РЭП рассказал, куда стоит отправиться Белстату 6 4.12.2019, 18:14

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Геннадий Федынич

Геннадий Федынич призывает власти реально посмотреть на проблемы общества.

Неформальный лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич призывает власти реально посмотреть на проблемы общества – люди не доживают до пенсии, а при жизни тянут лямку в нищенских условиях, пишет «Белсат».

Геннадий Федынич советует Белстату просчитать, сколько людей живет после того, как пересекает порог пенсии. Для этого не надо делать широких исследований, достаточно пройтись по кладбищу.

«Если Белстату так хочется посмотреть, как люди живут, пройдитесь по кладбищам в областных центрах, в Минске, – призывает Геннадий Федынич. – Увидите, какие там люди лежат – 47, 54, 56 лет. Это люди, которые должны работать. Почему люди сегодня вымирают? Почему нас сегодня меньше?»

По словам Геннадия Федынича, профсоюз РЭП будет добиваться от властей выполнения всех социальных обещаний.