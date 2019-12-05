Полина Шарендо-Панасюк: Режим Лукашенко превратился в обветшалую «хрущобу» 5 5.12.2019, 8:36

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Полина Шарендо-Панасюк

Пора переломить ход истории и прогнать этого мезозойского ящера.

Об этом в интервью Charter97.org заявила активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, комментируя прошедшую «избирательную кампанию» и актуальную политическую ситуацию в нашей стране.

- Ваша кампания во время «выборов» была одной из самых ярких, а ваше видеообращение на БТ буквально «взорвало» интернет: только на YouTube-канале «Хартии-97» его посмотрели более 40 тысяч человек. Что вы чувствовали когда говорили по телевидению на всю страну о том, что Лукашенко должен уйти?

- Я чувствовала очень большую ответственность за каждое свое слово. Поэтому каждое слово было предельно выверено. Ведь было еще и ограничение в 5 минут. И в эти 5 минут надо было сказать так, чтобы пробить эту стену, которую возвели за годы диктатуры. Поэтому я чувствовала огромную ответственность за то, что нужно сказать.

- Как вы считаете — получилось пробить эту стену?

- Конечно, и резонанс от этого выступления я почувствовала и чувствую его и сейчас. Например, на последних акциях в Минске ко мне подходили незнакомые люди, которые узнавали меня, подходили, пожимали руку и говорили: «Спасибо вам большое, мы смотрели ваше выступление по телевидению или на YouTube. Вы — очень смелая и мы за это вас уважаем. Очень хорошо, что есть такие люди как вы — у нас теперь есть надежда».

Для многих это выступление было, как «глоток воздуха». Не то чтобы эти люди не знали, что в Беларуси есть диктатура, а именно то, что эти слова были четко сказаны. Слова, которые многие про себя думают, но боятся сказать в слух. И вот — они были сказаны. Более того, они были сказаны по диктаторскому телевидению. Конечно, это потрясающе.

- Кроме этого выступления, была еще и трехмесячная кампания на улицах — ваша и ваших коллег по «Европейской Беларуси». Как вы ее оцениваете?

- Самое сильное впечатление – это то, что люди выходили на площади и говорили то, что уже витает в Беларуси в воздухе: Лукашенко должен уйти.

Кто-то до сих пор боится это сказать, а есть люди, которые сделали первый шаг – они это сказали. Громко, называя вещи своими именами, без оскорблений. И даже на тех, кто не участвовал в кампании и не говорил этих слов, это произвело такое впечатление, будто выразили их мысли. Мы все были на одной волне в эти дни и чувствовали, что нас действительно большинство.

Эту политическую кампанию я оцениваю как одну из наиболее ярких с 2010 года, она была сравнима с ней по своей массовости и по своему резонансу. Наверное, она была одной из самых блестящих кампаний, которую удалось дать в ответ на унылые сценарии диктатуры.

Кампания была такой яркой из-за того, что мы понимали: надо использовать каждый день, который дает возможность выйти на улицу, поэтому мы понимали, что каждая минута на вес золота и, не думая долго, о чем говорить, находили самые нужные слова. Поэтому кампания получилась такой яркой и насыщенной.

- «Европейская Беларусь» завершила эту кампанию активного бойкота «выборов» Встречами свободных людей в центре Минска, маршем по проспекту Независимости и сжиганием удостоверений возле Центризбиркома. Что вы думаете об этих финальных акциях?

- Именно так я и представляла финал нашей кампании: мы не будем торговаться с Ермошиной за те два процента, которые она нарисует не своим кандидатам.

Я хотела призвать к тому, чтобы все независимые кандидаты завершили свою кампанию именно в тот день,16 ноября, и именно сжиганием своих свидетельств. Такой финал действительно выглядит достойно. Мы показали, что играем по своим правилам. Мы сделали то, что было нужно нам и нашей стране, и дали понять, что не будем ждать, что нам что-то «нарисуют».

Мы показали, что можем перехватить инициативу и вести игру по своим правилам. Для меня вполне логично, что кампания должна была так завершиться. Я лично сожгла свое удостоверение кандидата, следом это же сделали и мои коллеги — и я приветствую то, что в диктаторской стране оппозиционные показали: будем играть по своим правилам.

- А как вы оцениваете реакцию властей на игру «Европейской Беларуси» по своим правилам?

- Я не специалист психиатрии, чтобы ставить диагнозы, поскольку тут уже очевиден именно психиатрический диагноз для всей этой власти.

Но если сказать самыми обычными словами сказать, то это — реакция людей, в голове которых до сих пор еще не распался Советский Союз. Они продолжают жить в слегка подправленном, намарафеченном Советском Союзе, в который они хотят превратить Беларусь.

Именно такое впечатление возникает, когда приходишь в их комиссии и кабинеты. Мебель, которая была в ходу 30-40 лет назад, и те же самые дисковые телефоны, которые использовались 30-40 лет назад. Возле них, как и 40 лет назад, сидят женщины из прошлого, которые являются членами комиссий, и при этом не знают ответа ни на один вопрос. Они по каждому вопросу снимают трубку с этого ретро-телефона и звонят более главным фальсификаторам за инструкциями.

Впечатление такое, будто видишь перед собой живых динозавров. Они выползли из какого-то мезозойского болота и расселись в кабинетах — вот такое впечатление. Это —гиря на ногах Беларуси, которая тянет нас назад в прошлое и пробует искусственно задержать время.

Они сами — страшное прошлое, ожившее непонятным образом. Они продолжают жить в каком-нибудь 1979 году и даже не ориентируются, что происходит в мире, в котором появляются новые электромобили и отправляются корабли на Марс и на Плутон. Для них нет настоящего. А для нас с этими людьми нет будущего. Они собираются лишить белорусов будущего, как в сказках, когда старики крадут у молодых время и молодость.

- Все больше белорусов высказывается против того, чтобы Лукашенко выдвигался на следующий срок и требуют от диктатора уйти. Почему важно не допустить его к новому сроку у власти?

- Сразу отмечу, что это уже не первое заявление Лукашенко на тему, что если мол «народ попросит», то он не пойдет на очередной срок и вообще уйдет. Мы хорошо помним, что ничего такого он не сделал, поскольку у него есть свой отдельный «народ», представленный Ермошиной.

Я считаю, что флешмоб с видео – это хорошо, но главное – это выходить на Площадь и требовать так, чтобы он это услышал в своих Дроздах. Чтобы призыв народа: «Уходи!» долетел до Дроздов. Тогда, возможно, он и услышит, а так у него — вата в ушах.

Почему он должен уйти? Потому что должен. Потому что не имеет поддержки в народе ни сейчас, ни даже в течение уже многих лет. А за последнее время он потерян даже ту небольшую часть электората, которая его поддерживала. А новое поколение его просто уже не воспринимает.

Молодые белорусы (да и не только молодые) путешествуют по Европе, видят, как живут люди, каким транспортом пользуются, в каких магазинах закупаются, как проводят свободное время. А когда они возвращаются в Беларусь, то чувствуют себя как человек, который из пятизвездочного отеля приезжает домой — а ему предлагают жить в обшарпанной, заляпанной «хрущобе».

Режим Лукашенко – такая же обветшалая «хрущоба», которая не ремонтировалась уже 60 лет и которую нам предлагают. Современный человек уже не может жить в такой «хрущобе», он требует ремонт, он требует поменять пол, сменить стены, сделать перепланировку.

А этого не понимает Лукашенко, который и сам стал, как та старая, обшарпанная, забитая, с проваленными полами хрущоба. Он постарел морально, он сам — ящер из мезозойского болота, как и его чиновники, занимающиеся фальсификацией выборов.

И эти динозавры из мезозойского болота оттягивают Беларусь назад — не то, что от уровня Соединенных Штатов Америки и передовых стран, но даже от тех стран, которые были в социалистическом лагере. Польша, Венгрия, даже страны Балтии, которые были в Советском Союзе — от всех них Беларусь отстает, и очень выразительно.

Лукашенко — практически последний представитель еще тех самых советских комсомольцев, которые из последних сил, «посиневшими пальцами», как он говорил, хватаются за власть, пытаясь нехитро выживать с помощью дешевых энергоресурсов из «центра».

И белорусы больше не могут выдерживать в этой советской «хрущобе», в то время как все нормальные люди живут уже в современных квартирах.

- В своем телеобращении к белорусской нации вы сказали, что ближайший год будет решающим. Почему? В чем особенности сегодняшней ситуации в Беларуси?

- Мы увидели, что следущий год – это точка, в которой сойдется очень много исторических линий. Это в том числе и линия, по которой Россия хочет уже дожать этот режим и поглотить Беларусь. Это и то, что Лукашенко хочет сам себе «переизбрать» еще раз до бесконечности.

И безусловно, белорусам надо напрячься и переломить ход истории, прогнать этого мезозойского ящера, чтобы в конце концов жить нормально.

Я считаю, что крайне важно не допустить захвата Россией нашей страны, поэтому мы не будем ждать повторения конца XVIII века или 1939 года. Мы знаем, что происходит в Украине, мы видим, что происходит в Грузии, каким образом Россия там наводит свой «порядок». Мы этого не хотим, и от нас будет зависеть, чтобы это не произошло.