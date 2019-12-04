На YouTube появился канал, где белорусы требуют, чтобы Лукашенко ушел 14 4.12.2019, 8:37

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На канале за короткое время появились сотни обращений.

Youtube-канал «Лукашенко, не баллотируйся, отдохни!» появился неделю назад, сегодня на нем уже больше 370 видео.

Люди записывают свои видеообращения дома, в машинах, на рабочих местах и даже на фоне служебных правительственных машин у Дома правительства. Среди высказавшихся есть врачи, учителя, рабочие с заводов, минчане и жители регионов, школьники и пенсионеры, пишет the-village.me.

Большинство людей на видео говорят стандартный текст: называют свое имя и фамилию, свое гражданство или место жительства и произносят фразу «Я против того, чтобы Александр Лукашенко баллотировался в президенты в 2020 году». Некоторые заодно сообщают, что они против интеграции с Россией.

Канал появился как реакция на слова Лукашенко, которые он произнес во время «парламентских выборов»:

— Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Я уже поработал приличное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих «выборах» или нет… Я свою кандидатуру предложу на этих «выборах». Но если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на «выбора»х. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду.

«Данный канал создан и используется исключительно для предоставления возможности беларусам реализовать свое право на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение, гарантированное ст. 33 Конституции РБ», — говорят его создатели.