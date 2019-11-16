Полина Шарендо-Пансюк сожгла свое кандидатское удостоверение 2 16.11.2019, 11:24

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Фото: «Белсат»

Это произошло на Встрече свободных людей в Минске.

15 ноября в Минске сразу на двух площадях - Октябрьской и Свободы - прошла первая Встреча свободных людей . Участники встречи обсуждали, #чтодальше? и как Беларусь сделать нормальной европейской страной.

Во время встречи экс-кандидат в «депутаты» от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Пансюк сожгла свое удостоверение, выданное Центризбиркомом.

При этом Полина Шарендо-Пансюк призвала людей игнорировать «выборы».

«Это удостоверение не стоит той бумаги, на которой оно напечатано. Гори они синим пламенем — эти лукашенковские «выборы». Вместо них Беларусь должна получить достойные, настоящие, свободные выборы, которые будут только после ухода Лукашенко», — заявила активистка «Европейской Беларуси».