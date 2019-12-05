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Правда о «выборах»
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Лукашенко заменил Кочанову на должности главы своей администрации

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  • 5.12.2019, 14:38
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Лукашенко заменил Кочанову на должности главы своей администрации
Наталья Кочанова

(обновляется) На этом посту она проработала три года.

Наталья Кочанова покинула пост главы администрации Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». Кто займет ее место, пока неизвестно.

Как пишет tut.by, на посту главы aдминистрации Лукашенко Наталья Кочанова проработала три года. До этого она два года была вице-премьером Беларуси и курировала социальную сферу, отвечала за образование, здравоохранение, культуру, спорт. В правительство она приехала из Новополоцка, где семь лет возглавляла горисполком.


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