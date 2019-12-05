Медведев заявил о риске «бессмысленного и беспощадного» бунта в России 9 5.12.2019, 15:31

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Дмитрий Медведев

Глава правительства РФ рассказал о своих страхах.

В российском обществе существует «мощный запрос на справедливость», заявил в ходе интервью российским телеканалам глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает РБК.

Отвечая на реплику ведущей, напомнившей об акциях протеста, прошедших в Москве после задержаний журналиста Ивана Голунова и актера Павла Устинова, премьер-министр рассказал, что следил за тем, как развивались события вокруг этих дел, и допустил возможность «издержек в работе правоохранительной системы».

«В каждом конкретном случае — вы упомянули пару из них — нужно просто досконально разбираться. Здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное», — сказал Медведев.

В то же время он выразил уверенность в том, что правила проведения массовых акций необходимо соблюдать вне зависимости от того, нравятся те или нет.

«Иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему. То, что во Франции «желтые жилеты», у нас теоретически может превратиться в бунт, «бессмысленный и беспощадный». И об этом государство должно думать», — сказал глава правительства.