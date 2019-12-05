Эйфелева башня и другие туристические места Парижа закрыты из-за забастовки 2 5.12.2019, 20:21

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Фото: Matthew Childs / Reuters

Французы протестуют против пенсионной реформы.

Некоторые из основных туристических достопримечательностей Парижа были вынуждены закрыться из-за нехватки персонала в связи с общенациональной забастовкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Хотя сотрудники музеев и туристических центров не бастуют, они столкнулись с трудностями доезда на работу, ведь транспорт не ездит.

Эйфелева башня и музей д'Орсэ закрыты из-за нехватки персонала. Лувр, Центр Помпиду и другие музеи выступили с предупреждением, что некоторые части музеев и экспонаты будут закрыты.

В четверг, 5 декабря, во Франции объявлена общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую готовит правительство, выполняя предвыборное обещание президента Эммануэля Макрона.

Главной движущей силой протеста как обычно стали транспортники, которые объявили бессрочную забастовку. Железнодорожное движение практически парализовано в стране, а также в Париже, где бастует общественный транспорт.

Из-за забастовки учителей закрыты две трети школ. Бастуют энергетики, авиадиспетчеры и больницы. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов.

Причина протеста - радикальная реформа пенсионной системы, обещанная президентом Макроном.